Jak vidí situaci lékař: Ochranných pomůcek v nemocnicích je stále nedostatek

Je to již dva měsíce, co čínská vláda poprvé přiznala, že ztratila kontrolu nad novou virovou nákazou COVID-19, která se rozšířila díky katastrofálním hygienickým podmínkám na tržnicích se zvířaty v Číně. Poté, co zrušila oslavy Nového lunárního roku, přivezli nákazu koncem ledna do Evropy čínští zaměstnanci severoitalských textilních továren v Lombardii a pak už ten příběh znáte.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Petr Kinšt