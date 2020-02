Vývoj situace v Číně, kde tisíce lidí onemocněly koronavirem sledují s napětím i majitelé některých firem v kraji. Litomyšlský Orion, prodejce domácích potřeb, dováží zboží z Číny. Výrobce automobilových dílů omezil cesty svých zaměstnanců. Naopak největší výrobce pletených rukavic v Evropě vidí v současné situaci nové možnosti.

Zavřené fabriky

Tisíce nemocných lidí, fabriky zavřené… Koronavirus ovlivňuje obchodování v regionu. „Obáváme se ovlivnění celkového dovozu v roce 2020. Situace se stává závažnou. Továrny v Číně ukončily výrobu v polovině ledna a stále nemají povolení otevřít linky, vyrábět a nakládat zboží pro celý svět. Není jednoduché zajistit nabídky, objednávky, komunikaci. Města jsou uzavřená a cestování po Číně málo reálné. Kamionová doprava po Číně i námořní přeprava je omezená a obchod pro letošní rok může být silně ovlivněn,“ sdělila Magda Kutová ze společnosti Orion Litomyšl, která prodává domácí potřeby.

Jejich sortiment ale není tvořen pouze dovozem. Vedení firmy upozorňuje, že jsou schopni reagovat na aktuální situaci. „Nakupujeme výrobky v Čechách, Evropě a jiných zemích. Budeme se snažit nesnížit nabídku pro naše zákazníky. Tlačíme na možnosti zahájení výroby,“ dodala Kutová.

Vývoj epidemie zajímá i vedení Rehau Automotive v Moravské Třebové, kde vyrábí díly pro automobilový průmysl. „Co se týká českého zastoupení, tak koronavirus způsobil pouze omezení pracovních cest do Číny,“ uvedla Marcela Benešová z oddělení marketingu firmy Rehau.

Situace v Číně se mění každý den a tamní fabriky chtějí podle zástupců českých firem rozjet výrobu co nejdříve. Přízi z Číny dováží i Miroslav Koumar, největší výrobce pletených rukavic v Evropě. „Uvidíme, jak vše dopadne. Případů nemocných lidí neustále přibývá a nemají to ještě pod kontrolou. Co mám informace z Číny, tak do konce února je velmi omezený provoz, většina továren je zavřená,“ vysvětlil Koumar, majitel společnosti Miro Borová.

Postupně se továrny v Číně otevírají, ale stane se, že tam pracovník kýchne a vedení továrnu ihned zavírá. „Nás to ovlivní. Až se situace stabilizuje, všichni budou chtít dovézt zboží z Číny, ale nebudou přepravní kapacity, tím se dovoz zdrží. V tu chvíli by někdo mohl poptat i nás jako největšího výrobce rukavic v Evropě,“ podotkl Koumar.

Otázka je, jestli lidé nebudou mít ze zboží z Číny strach. Podle odborníků nejsou obavy na místě. Virus na zboží nebude, životnost viru je den, ale než dojde zboží, trvá to týdny. Čína je pro borovskou pletárnu rukavic největším konkurentem. „Téměř cokoliv, co vyrobíme, oni dokáží taky. Nikdy nebudeme dělat obrovské série. Děláme speciální věci,“ dodal Koumar.

Brexit je problém

Naopak velkou ztrátu znamená pro výrobnu rukavic odchod Velké Británie z Evropské unie. „Měli jsme několik anglických zákazníků, ale všichni vyčkávají, jestli obnoví spolupráci. Obchodníci se bojí a hledají jiné cesty. Dokud nepodepíší smlouvy s Unií, nebudou zboží odebírat,“ dodal podnikatel. Nyní má v Británii jednoho malého zákazníka, se kterým spolupracuje dvacet let. Ostatní čekají.

Obavu má majitel pletárny také z obnovy celních kontrol, protože potom bude vývoz zboží trvat déle a ne všichni zákazníci to budou chtít absolvovat.