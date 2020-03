„Zatím zavírat nebudeme, ale měly by tam chodit jen děti, jejichž rodiče to opravdu potřebují,“ uvedl starosta David Šimek.

Ve svitavských mateřinkách opadla docházka na poloviční až třetinové počty. Rada města Svitavy po jednání s ředitelkami a řediteli mateřských škol včera rozhodla, že se zavírat zatím mateřinky nebudou. Školky zůstávají otevřené také v Litomyšli a Poličce.

„U mateřských školek zatím uzavření neplánujeme, byť ho do budoucna nemohu vyloučit. Zavřít je nechceme z jednoho prostého důvodu – uzavření školek by bylo dalším ztížením situace pro pracující a mohlo by ohrozit i personální situaci v nemocnici. Školky uzavřeme pouze v případě, že to bude nezbytně nutné. Veškeré kroky koordinujeme s hygieniky a epidemiology,“ sdělil starosta Litomyšle Daniel Brýdl.

V Jevíčku žádají, aby do školky chodily od pondělí jen děti pracujících rodičů.