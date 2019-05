Destinační společnost ve čtvrtek zveřejnila informaci o návštěvě Korejců. O víkendu přijedou bloggeři a influenceři z Jižní Koreje.Ti se během dvoudenního presstripu kromě památek a muzeí seznámí také s českou kuchyní a poznají atmosféru litomyšlských gastroslavností.

Jižní Korea patří již několik let do první desítky zemí co do počtu zahraničních návštěvníků České republiky a jihokorejští turisté stále častěji kromě Prahy míří také do regionů. Zážitky budou účastníci presstripu sdílet s tisícovkami svých fanoušků a followerů na internetu.