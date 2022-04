„Vidíme to tady často. U kontejnerů zastaví malá dodávka, řidič vyhází pytle s plasty a kontejner naplní lahvemi. My pak nemáme odpad z domácnosti kam dát,“ postěžovala si Renata Nováková ze svitavského sídliště.

Podobný scénář se opakuje na několika místech ve městě, a tak na radnici řekli dost. Město spustí kampaň Třídíme srdcem a chystá čipování popelnic nebo speciální odpadovou kartu do každé domácnosti.

Svitavy očipují popelnice a kontejnery

„Produkci odpadu držíme v rozumné míře. Na jednoho obyvatele připadá ve Svitavách 208 kilogramů odpadu za rok, přitom republikový průměr je 262 kilo. Je to dobré, ale i tak musíme do budoucna toto číslo snížit, abychom vyhověli požadavkům, které vyplývají ze zákona o odpadech,“ vysvětlil Marek Antoš, vedoucí odboru životního prostředí svitavské radnice. Pokud obec dané limity nesplní, čekají na obyvatele vysoké poplatky za likvidaci odpadu.

Jak odpady legálně zlikvidovat ve firmě:



Důležité je mít smlouvu s firmou oprávněnou k nakládání s odpady a přebírání odpadů nebo se sběrným dvorem. Na to se ptá inspektor, který k může přijít zkontrolovat odpadové hospodářství.



V praxi to vypadá tak, že odpad:



- odveze firma

- vyvezou technické služby do sběrného dvora

- sám podnikatel odveze do sběrného dvora

Problémy řeší město také s podnikateli. „Máme tady řemeslníky, kteří ročně opraví desítky umakartových jader v panelácích a pokaždé to na sběrný dvůr vozí jako odpad z domácnosti. Jenže právě to prodražuje celý systém a dopadá to na všechny obyvatele. Proto musíme důkladně evidovat podnikatelský odpad,“ sdělil svitavský starosta David Šimek.

To se týká také některých majitelů restaurací. Ti pro změnu plní kontejnery po městě. Přetékají tak nádoby na plasty, papír i sklo. „Restaurace prodávají nápoje ze sudů i lahví a často je vozí do kontejnerů. Jenže jde o podnikatelský odpad a měli by za něj majitelé zaplatit,“ podotkl Šimek.

To, že jde o poměrně běžnou praxi, potvrzuje číšník z jedné hospody na Svitavsku. „Máme za sebou dva covidové roky a počítáme každou korunu. Není to správné, ale šetříme a vozíme plastové lahve do kontejnerů na ulicích,“ přiznal zaměstnanec restaurace.

Města rozšiřují síť kontejnerů. Vytřídit lze rostlinný olej

Majitel restaurace přitom musí platit za likvidaci veškerého odpadu z provozovny. „Domluví se s firmou nebo musí dojet na sběrný dvůr, kde odpad uloží za poplatek,“ dodal Antoš.

Svitavy spustí čipování popelnic, rozdávají kontejnery na plasty a mají centrální sběrná místa na bioodpad. Do budoucna chtějí řešit nakládání s kuchyňským odpadem. Na portálu občana vznikne odpadová karta domácnosti, která ukáže mimo jiné to, kolik odpadu lidé už vyvezli.

Městská policie má nyní k dispozici čtyři fotopasti, které putují po problémových lokalitách. „Když se někde pravidelně kupí odpad, který tam nepatří, třeba linoleum nebo stavební suť, nasadíme fotopast a místo monitorujeme,“ uvedl Šimek.

Fotopast už odhalila třeba chalupáře, kteří na Poličské ulici vyhazovali odpad z domu ke kontejnerům. „Nachytali jsme také podnikatele s podlahovými krytinami. Případy přebírá městská policie, ve většině případů zabere domluva,“ podotkl starosta.

Aktuálně Svitavy řeší problém s přeplněnými odpadkovými koši na náměstí. V neděli odpoledne totiž stojí kolem košů lahve a další odpad. „Zřejmě pocházejí z bytů na náměstí. Jde o pronájmy, ale nejsou k nim popelnice, takže nájemníci vyhazují odpad do městských košů,“ zmínil Šimek.

„Současně zvažujeme, že omezíme množství odpadu, který budou moci lidé vyvézt na sběrný dvůr zdarma. Při rekonstrukci sběrného dvora počítáme s vybudováním vážního místa a budeme veškerý odpad vážit,“ uzavřel starosta.