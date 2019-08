Jako první zmizí během příštího týdne popelnice od prodejny Billa, kudy denně prochází stovky obyvatel i návštěvníků města. Kontejnery se nyní provizorně přesunou před vchod do areálu bývalé městské tržnice.

Bývalou tržnici v Moravské Třebové čeká v dohledné době přestavba. Projekt bude počítat i s novým stáním na separovaný odpad. Vedení města znovu požádalo občany, aby do kontejnerů nevhazovali to, co tam nepatří. V popelnici na použité oleje se totiž objevily plasty i papíry.