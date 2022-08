„Když se narodilo miminko, jehož maminka po porodu nemohla z nějakých důvodů absolvovat bonding, a její náruč tak nahradil tatínek, dosud zůstával na pokoji rodičky na obyčejné židli. Z hygienických důvodů totiž do postele rodičky nemohl. Trochu tu chybělo takové to pohodlné a útulné místo, kde by si mohl čas s miminkem naplno užít,“ přiblížil prvotní myšlenku Ján Bodo. Nyní si tak mohou tatínci užít bonding v pohodlném křesle.

Speciální zdravotnická křesla, která oddělení získalo díky Nadačnímu fondu Kapka naděje, jsou oproti obyčejné židli pohodlnější, měkčí, ale zároveň pevnější a tím pádem i bezpečnější. Jejich výhodou je i antibakteriální povrch, ale hlavně možnost elektrického polohování. „Člověk s dítětem v náručí nebo žena po porodu nemůže někde složitě lovit páčky a tahat za ně. Na nových křeslech jen zmáčkne ovladač a napolohuje se podle své potřeby,“ vysvětlil lékař.

Právě ženy si novinku pochvalují. „Od maminek, které se k nám třeba vrací po druhém porodu a při prvním křesla nezažily, máme pozitivní zpětnou vazbu,“ konstatoval Bodo.

Kromě té funkční pak plní nový nábytek i roli estetickou. „Pro mě osobně je to nábytek, který v prostředí nemocnice tak trochu připomíná domov, jako když si chcete po náročném dni sednout na gauč a jen odpočívat. Odpovídá to i tomu, jak se snažíme k péči u nás přistupovat, a to vlídně a rodinně,“ uzavřel zástupce primářky.