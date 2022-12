„V rámci Integrovaného regionálního operačního programu pro období let 2021 až 2027 připravujeme modernizaci tří úseků silnic druhé třídy u Chornic. Jedná se o silnici II/366 z Chornic na hranici kraje a z Chornic do Jevíčka a silnici II/371 z Chornic do Jaroměřic," uvedl hejtman Martin Netolický.