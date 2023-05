Billboardy, samolepky na sloupech a reklamy na každém rohu. Města v Pardubickém kraji bojují s reklamním smogem. Litomyšl jedná s podnikateli, někteří sundávají reklamy sami, někde už město hrozí pokutami. Ve Svitavách chce radnice jednotný vzhled náměstí a živnostníkům proto nakoupí stejné tabule.

Reklamy u silnic. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Drahomír Stulír

Reklama na levný internet, o pár metrů vedle pouták mobilního operátora. Města v Pardubickém kraji jsou zaplavená reklamami všeho druhu. „Reklamy v televizi, na internetu a v ulicích. Je to všude, už to ani nevnímám, přijde mi to vlastně normální,“ řekl Pavel Kopecký ze Svitav.

Jenže podle radnic je teď moderní nemít ulice plné billboardů a v Litomyšli se rozhodli proti reklamnímu smogu ostře zakročit.

Ministerstvo pro místní rozvoj dokonce vydalo příručku, jak zatočit s reklamním smogem ve městech - ZDE

„Na začátku ledna jsme všem provozovatelům sítí poslali prosbu, aby ze svých skříněk odstranili polepy. T-Mobile plánuje velkou investici do optiky a řešili jsme s nimi umístění sloupků, aby byly schované. V Čechách jsme si na reklamy zvykli, ale na západě to tak není,“ uvedl starosta Litomyšle Daniel Brýdl.

Město chce regulovat reklamy zejména v historickém centru. Některé firmy už poutáky sundaly, vedení města také jedná s majiteli domů o reklamách, které odporují územnímu plánu nebo předpisům souvisejícím s památkovou zónou.

„Na městských budovách jsme reklamy sundali, mimo jiné na klubu Kotelna nebo v hospodě Na Výsluní. Velký úspěch má Smetana 200 na novém nadchodu místo reklam. Ty nebudou ani na druhém nadchodu,“ ujistil starosta.

Barevné billboardy nejsou ani na novém supermarketu Lidl na příjezdu do Litomyšle ve směru od Vysokého Mýta. „S většinou podnikatelů se dokážeme domluvit, ale možná začnou padat pokuty, protože někdo nereaguje. Stále žádáme, vysvětlujeme i nabízíme dotace na opravu podsíní,“ dodal Brýdl. Kde nepomůže domluva, přijdou podle radních na řadu pokuty. A nebudou nízké.

„Pokuty řešíme, řádově půjde o desítky tisíc korun. Jednak jde o dodržení územního plánu a druhá věc je památková zóna. Naše snaha je nejít do pokut, ale domluvit se. Na malém městě déle vydrží domluva než se šavlovat s právníky,“ podotkl Brýdl.

V Litomyšli se už před lety řešila podloubí plná vystaveného zboží. Někteří podnikatelé tak i omezení reklam vnímají negativně.

„Je to moje prodejna, platím tady vysoký nájem a reklamu potřebuji. Tohle omezování se mi vůbec nelíbí, ale abych měl klid, tak jsem vše sundal. Nebudu se s nikým hádat,“ řekl živnostník, který má v centru Litomyšle malý obchod. Město dalo podnikatelům čas do festivalu Smetanova Litomyšl. „Naše architektka koriguje nové provozovny. Náměstí je živé, ale musíme najít míru vkusu, aby nám zůstalo historické město. Dá se říci, že většina reklam je už pryč,“ uzavřel Brýdl.

S reklamním smogem bojují roky taky ve Svitavách. V letošním roce se na náměstí objeví vývěsky a tabule ve stejném stylu.

„Požádali jsme o dotaci a na konci dubna budeme vědět, jestli jsme uspěli. Chceme se zaměřit hlavně na tabulová áčka v podloubí. Necháme vyrobit kovové konstrukce, které zaplatí město, a dáme je podnikatelům za vratnou zálohu,“ vysvětlil svitavský starosta David Šimek. Dalším oříškem jsou také výlohy obchodů, provozoven a kanceláří v centru. Město dává majitelům až padesát procent nákladů na opravu. „Výlohy řešíme s architektem Romanem Svojanovským, aby byla ve stejném vizuálním stylu a zapadala na náměstí,“ doplnil starosta.

Reklamní smog řeší už roky i velká města, jako je Praha, Ostrava nebo Pardubice.