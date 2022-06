Základní kámen, první kopnutí do země a stavba obchodního centra, o kterém se v Moravské Třebové mluví několik let, začíná. Obchodní centrum má zahrnovat hypermarket, retail s pěti menšími prodejnami a velké parkoviště. Samotná výstavba obchodního centra na jihozápadním okraji města je první etapou projektu, který do budoucna v lokalitě počítá také se vznikem šesti bytových domů a desítkami rodinných a řadových rodinných domů. „Považuji za malý zázrak, že jsme se dostali až k základnímu kameni. Projekční přípravy začaly už v roce 2019. Lokalita Jihozápad do budoucna přinese pestrou nabídku možností pro bydlení,“ uvedl starosta Moravské Třebové Miloš Mička.

Zbývající lokalita po výstavbě obchodního centra je totiž určená pro bytovou zástavbu. „V celé části vzniknou pozemky pro bytové a řadové rodinné domy. Území oddělíme od silnice I/35 protihlukovým zeleným valem,“ dodal Mička. První stavební parcely pro bytovou výstavbu mají být připravené do roku 2025.

Stejně jako v Litomyšli u budoucí prodejny Lidl vzniká nová okružní křižovatka, ani Moravské Třebové se nevyhnou úpravy na silnici. „K obchodnímu centru povede silnice od nového kruhového objezdu, který bude postaven na příjezdové silnici do města. Půjde o kruhovou křižovatku se čtyřmi výjezdy, která zachová průjezd po staré komunikaci ve směru od Svitav do Moravské Třebové. Jedno odbočení povede nalevo do sídliště a napravo do nové lokality. Součástí obchodního centra bude také parkoviště pro 240 aut. Počítáme i s dobíjecí stanicí pro elektromobily,“ sdělil projektant Martin Kozáček.

Za rok hotovo

Stavba centra má trvat zhruba jeden rok, práce začínají už nyní. Stavební práce provoz na příjezdu do města podle investora nijak významně neomezí. „Víceméně to bude stavba na příjezdu a budeme se snažit, aby omezení bylo co nejmenší. Obchodní centrum by se mělo otevřít příští rok v srpnu,“ podotkl jednatel společnosti Rent Group Petr Kolář.

Firma koupila od města pozemky za 35 milionů korun. Peníze město využije pro další rozvoj bydlení v lokalitě Jihozápad, konkrétně na propojení ulic Dr. Janského a Dr. Loubala s obchodním centrem. „Tímto propojením připraví město zainvestované pozemky pro výstavbu až šesti bytových domů se zhruba 140 byty a 15 rodinných řadových domů,“ informoval mluvčí města Václav Dokoupil.

V Moravské Třebové tak půjde už o čtvrtý supermarket. Někteří lidé byli proti jeho výstavbě, ale argumenty obchodníků z centra a obyvatel nevzalo město v potaz. „Podobné obavy panovaly i při stavbě Billy a centrum města neutrpělo. Jak to bude nyní, bude jasné příští rok,“ uzavřel starosta Miloš Mička.