Spalovna pneumatik za domy na Pohodlí? Před rokem byli lidé z Pohodlí a Čisté vyděšeni, teď už mohou být v klidu. Územní řízení na stavbu depolymerizace na Pohodlí bylo zastaveno. Investor nedodal ani do třetího termínu potřebné podklady. Obec Čistá, v jejímž katastru měla „spalovna“ stát, se mezitím proti podobným projektům pojistila.

ODVOLÁ SE FIRMA?

Více než rok žili lidé z několika obcí na Litomyšlsku v nejistotě. Firma Lamione SE připravovala projekt na výstavbu speciální linky na likvidaci starých pneumatik. V těchto dnech už měla depolymerizační jednotka spustit provoz, ale místo toho bylo v září zastaveno územní řízení. Brněnská firma ani napotřetí nedodala podklady, které stavební úřad vyžadoval. Proti rozhodnutí může investor podat odvolání ke krajskému úřadu. Zda se firma odvolá, není jisté. „Kolem projektu je řada otazníků a nejasností, které se dodnes nepodařilo vysvětlit. Rozhodnutí stavebního úřadu respektujeme a uvidíme, jak se k záležitosti postaví investor. Expertní posudky, které město nechalo zaplatit, nepodpořily hypotézy, že je projekt bezpečný a ekologický,“ uvedl litomyšlský starosta Daniel Brýdl.

Ještě v létě to přitom vypadalo, že brněnská firma na projektu pracuje, ačkoliv informace odmítala sdělit. „Informace, které jsem dával médiím, skončily tak, že z nich byly poplašné zprávy. Rozhodl jsem se, že nebudu poskytovat žádné informace, protože se obávám, že jejich interpretace není správná. Řešíme to podle zákona. Jak to dopadne, je v rukou úřadů,“ reagoval tehdy zástupce firmy Rajmund Pavla.

POJISTKA V PLÁNU

Lidé v Čisté si oddychli. „Spalovnu“ pneumatik za domy mít nebudou. A zatímco investor pracoval na projektu, ani v Čisté nezaháleli. Udělali změny v územním plánu a chtějí se podobným projektům do budoucna bránit. „V tuto chvíli má lokalita bývalého vysílače na Pohodlí, která je v katastru Čisté, v územním plánu jisté regulativum. Veškeré záměry a projekty do budoucna, které by vyžadovaly EIU, tedy posouzení vlivu na životní prostředí, budeme moci ovlivnit. Pokud by to bylo rozporuplné, máme možnost do toho vstoupit. Nechtěli jsme úplně zastavit veškeré projekty s EIOU, ale nemělo by tam do budoucna vzniknout nic, co se týká petrochemického průmyslu,“ vysvětlil starosta Čisté Petr Dřínovský.

Místní lidé se nejvíce obávali vlivu na životní prostředí, pitnou vodu a také zvýšené dopravní zátěže. V areálu bývalého vysílače nyní sídlí truhlárna, kovovýroba a firma s plasty. „Přesně v tomto duchu se může areál rozvíjet. Bráníme se ale, aby tam vznikly megalomanské stavby,“ dodal Dřínovský.

Na Pohodlí chtěl investor vybudovat zařízení za 100 milionů korun a pomocí pyrolýzy získávat olej a další látky ze starých pneumatik.