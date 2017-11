Konec nejasností. Provoz upraví vyhláška

Moravská Třebová – Dohady kolem rudých cyklopruhů, které nechala moravskotřebovská radnice před několika týdny vyznačit v rekonstruované části Svitavské ulice, jsou (zdá se) u konce. Po třech měsících sporů a nejasností.

Podnikatelé se cítí novými cyklopruhy poškozeni.Foto: Deník/Jiří Šmeral

Na úřední desce města byla koncem minulého týdne zveřejněna vyhláška, která provoz na vyhrazených jízdních pruzích pro cyklisty upravuje. V platnost vstupuje od zítřka.



Vyhláška je odpovědí na výhrady, jež vůči cyklopruhům vznesli někteří zastupitelé nebo podnikatelé, kteří mají v ulici své provozovny.



Ke kritice, jež se před časem kvůli cyklopruhům snesla na hlavy úředníků města, se na posledním mimořádném zasedání zastupitelstva připojil podnikatel Pavel Charvát. „Stalo se něco, co nemohu jen tak přejít. V červenci jsem jel do práce a zastavil se o bagr,“ popsal podnikatel to, jakým způsobem se dozvěděl o rekonstrukci ulice.

„Stavbyvedoucí, se kterým jsem mluvil, mi přislíbil, že zajistí dopravní obslužnost naší firmy. A musím říct, že vše proběhlo v pořádku. Přes drobné omezení jsme se stavaři žádný konflikt neměli,“ přiblížil Charvát.



Podle svých slov si však neodpustil napsat na radnici kousavý e-mail ve smyslu, jestli město už došlo tak daleko, že staví načerno. „Z následné komunikace úředníků jsem pochopil, že je všechno v pořádku, všichni všechny informovali a já jsem stěžovatel. Nejsem stěžovatel. Ale tohle mě zvedlo ze židle. Nás nikdo dopředu neinformoval,“ vysvětlil podnikatel.



Z dokumentace se následně dozvěděl, že město jako investor se z povinnosti informovat zainteresované strany vykroutilo tím, že tuto povinnost delegovalo na dodavatele.

Překvapení, která podnikateli rekonstrukce ulice připravila, však pokračovala. „Stavba skončila. Přijela společnost, která dělá dopravní značení, a před firmou mi namalovala červené pruhy. Volal jsem na odbor dopravy, co to pro nás bude znamenat, ale nic nevěděli. Červené pruhy tam byly v srpnu udělané načerno,“ popsal Pavel Charvát.



„Vůbec nechápu ty, kteří to vymysleli. To nevíte, že k nám do firem jezdí zásobování,“ ptal se podnikatel.



Největší problém vidí Pavel Charvát v chybějící komunikaci ze strany města. „Bez jakékoliv informace, jestli nám to vadí nebo nevadí, bez jakéhokoliv projednání, co to pro nás bude znamenat. Nic, máme před domem červené pruhy. Doufám, že někdo z města přijde a řekne mi, co bude dál,“ uzavřel svoje vystoupení podnikatel.

A Pavel Charvát není jediný, kdo si na komplikace v zásobování stěžoval. To, zda dopravní značení neodporuje zákonu, prověřoval zhruba před měsícem dokonce svitavský dopravní inspektorát.



Radnice s tím, že bylo dopravní značení uděláno načerno, nesouhlasí. „Rekonstrukce ulice Svitavská byla jako celek povolena ohlášením stavebních úprav. Odbor dopravy stanovil dopravní značení dle zákona na základě žádosti, ke které bylo připojeno stanovisko Dopravního inspektorátu Policie České republiky pro stanovení místní úpravy na místní komunikaci v rámci akce Oprava komunikace v ulici Svitavská,“ vysvětil vedoucí odboru dopravy Petr Václavík.



Co to bude znamenat v praxi, zda dopravní značení ve Svitavské ulici dozná nějakých viditelných změn, ukážou nejbližší dny. Podle vyhlášky má být úprava provozu provedena neprodleně.