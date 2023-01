„U Svitav se jedná o nezbytnou podmínku dalšího rozvoje nemocnice, kde potřebujeme, aby stávající výjezdová základna uvolnila prostor našim záměrům. Obecně však jde nejen o dostupnost rychlé péče, ale také o odpovídající zázemí pro posádky, které potřebují kromě zázemí pro vozy a techniku také prostory pro svůj odpočinek a přípravu na výjezdy,“ uvedla Michaela Matoušková, náměstkyně hejtmana pro oblast zdravotnictví.

Ve Svitavách má být záchranka u nově budovaného obchvatu města, předpokládaná hodnota stavby je necelých 112 milionů korun. Stanice už má společné povolení stavby. „Město Svitavy se domluvilo s Ředitelstvím silnic a dálnic, že projekčně zpracuje a vybuduje příjezdovou komunikaci k základně, protože tato komunikace bude sloužit i pro novou základnu hasičů,“ sdělil hejtman Martin Netolický. Stavba by měla začít v dubnu, hotovo má být do konce roku 2024.

I stanice hasičů

Souběžně vznikne i nová stanice profesionálních hasičů. „Ředitelství silnic a dálnic se dohodlo s Ministerstvem dopravy a Ministerstvem vnitra o koordinaci při budování stanice. Dohodnutý je i systém financování, Ministerstvo vnitra zaplatí tři čtvrtiny a Ministerstvo dopravy zbytek. Projekční práce začnou ještě letos,“ podotkl svitavský starosta David Šimek.

V Litomyšli aktuálně běží stavební řízení, na které naváže zpracování projektové dokumentace pro stavbu. Stanice vznikne na okraji města směrem na Svitavy, poblíž plánované D35. Vyjít má na 45 milionů korun. „Na obě stavby chceme získat evropské dotace. Předpokládáme, že bychom do výzvy podali žádost o dotaci nejpozději do konce března. Pokud by vše šlo podle plánů, tak by stavba v Litomyšli mohla být dokončena na podzim roku 2024 a ve Svitavách na jaře 2025,“ dodal Netolický.

Evropská dotace má pokrýt většinu nákladů. „U obou staveb předpokládáme možnost získání 85 procent z celkových výdajů na stavbu. U Svitav je to až 72 milionů korun, u Litomyšle pak 34 milionů korun,“ sdělil radní pro evropské fondy Ladislav Valtr.

Základny v Holicích, Chrudimi i Mýtě

Pardubický kraj v posledních letech vybudoval několik moderních výjezdových základen. Vloni se otevřela záchranka v Moravské Třebové. Novou stanici mají záchranáři i v Chrudimi, Holicích, Vysokém Mýtě nebo na Seči. „Vycházíme z designu, který je společný pro všechny základny. Vždy je jen adaptován na konkrétní projekt, jelikož se samozřejmě základny liší počtem stání pro sanitní vozy nebo místními podmínkami pozemku,“ vysvětlil náměstek hejtmana pro investice Roman Línek.

Ve Svitavách půjde o dvoupodlažní novostavbu se sedmi garážovými místy pro zásahová vozidla a výcvikové středisko záchranné služby. Nový objekt využijí tři výjezdové posádky. Kromě garážových stání sanitek tu vzniknou společné provozní místnosti s kuchyňským koutem, šatny, odpočinkové místnosti pro řidiče, záchranáře a lékaře, dezinfekční místnosti, sklad zdravotnického materiálu, léků nebo prádelna. V Litomyšli vyroste jednopodlažní novostavba se dvěma garážemi pro zásahová vozidla.