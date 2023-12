Konec ucpaných Svitav. Obchvat města se v úterý otevře. Ale bez napojení Lánů

/FOTO, VIDEO/ Zbývá jen několik dní a řidiči i Svitaváci dostanou s předstihem vánoční dárek. Obchvat města. Čekali na něj padesát let. Teď ještě zkontrolovat mosty, odvodnění nebo dodělat dopravní značení. Práce na novém obchvatu Svitav jdou do finále. V úterý odpoledne sem vyjedou první auta a lidé ve Svitavách si oddychnou. Z průtahu zmizí kamiony a tisíce aut, které tudy denně projíždějí směrem na Brno. Zatím ale bude chybět plánovaný přivaděč do městské části Lány. Podívejte se ve videu na listopadový průběh prací a na exkluzivní projížďku Deníku po již takřka hotovém obchvatu.

Stavební práce na obchvatu Svitav - listopad 2023 | Video: ŘSD

Na přeložce komunikace I/43 pracují ještě technici i silničáři. „Na obchvatu Svitav je osm mostních objektů, které překlenují místní nebo účelové komunikace. Před uvedením silnice do provozu je nutné udělat hlavní prohlídky, které umožní souhlas s převedením provozu,“ vysvětlil mostní technik Ředitelství silnic a dálnic Radek Soukup. Kontroluje s kolegy také zádržné a záchytné systémy, svodidla, ložiska nebo mostní závěry. „Minulý týden jsme měli technické přejímky se zhotovitelem a nic nebrání uvedení silnice do provozu,“ ujistil Soukup. Už před měsícem provedli experti dvě zátěžové zkoušky mostů. „Jsou dané zatížitelnosti, které jsme museli ověřit. Na most najela auta s předepsanou váhou a ověřili jsme průhyb, který zátěž způsobila. Po odjezdu aut se konstrukce mostu musí vrátit do původního stavu,“ popsal zátěžové zkoušky mostní technik. V Mikulči, Kukli a Javorníku si oddychnou. Ještě týden a kamiony zmizí Silné sněžení v minulých dnech však ukázalo, co je potřeba ještě na obchvatu doladit. V některých úsecích leží v blízkosti silnice stále dost sněhu, ačkoliv přišla velká obleva. U silnice totiž schází zábrany proti sněhu, takže se tu vytvořily velké návěje. Vše o obchvatu Svitav najdete ZDE „Okolní pozemky jsou v ochranném pásmu silnice, ale nejsou v našem majetku. Hodily by se sem speciální sítě, které se dávají na krajnice,“ podotkl Soukup. Zábrany proti sněhovým závějím se však budou řešit zřejmě až po otevření obchvatu. „V rámci stavby se zábrany nedávají. Jejich instalaci a případně jiné opatření bude operativně řešit provozní úsek Ředitelství silnic a dálnic,“ uvedla Petra Drkulová z pardubické pobočky ŘSD. Řešit se tak bude zřejmě i umístění meteostanice, protože se jedná o důležitý hlavní tah. Projížďka Deníku po obchvatu týden před otevřením: Zdroj: Deník/ Iveta Nádvorníková Obchvat Svitav patří mezi klíčové silniční stavby v Pardubickém kraji. „Jedná se o spojnici severu a jihu Pardubického kraje, ale také Polska s Rakouskem. Turisté tudy jezdí směrem do Chorvatska. Silnice I/43 je přetížená v celé trase a obchvat výrazně odlehčí Svitavám a okolním obcím,“ sdělil před časem hejtman Martin Netolický. Na obchvat se těší nejen řidiči, kteří ve špičce stojí v kolonách přes město, ale hlavně obyvatelé Svitav. Z ulic blízko centra konečně zmizí tranzitní doprava, těžké kamiony a tisíce osobních aut. „Obchvat pomůže zlepšit průjezd městem, i když prozatím nebude možné využívat sjezd v městské části Lány,“ řekl místostarosta Svitav Pavel Čížek. Příští rok na jaře pak začne stavba přivaděče do průmyslové zóny. Radní jednají s ministerstvem průmyslu a obchodu o poskytnutí dotace na tuto silnici. „Máme vysoutěženého zhotovitele, přivaděč postaví společnost Eurovia. Jsme rádi, že jsme na stavbu získali státní dotaci 32 milionů korun. Stavba přivaděče vyjde na 47 milionů korun,“ doplnil Čížek. Místo plánovaného exitu do Lánů najdete na mapě - rozklikněte: Obchvat SvitavZdroj: ŘSD Výstavba přivaděče je naplánovaná od 1. února 2024 do 30. června 2025. Součástí projektu je i rekonstrukce chodníků, cyklostezky, vybudování odpočívky pro kamiony nebo točny pro autobusy. Obchvat Svitav se otevře v úterý 19. prosince okolo 14. hodiny. „Ke zprovoznění silnice dojde po slavnostním zahájení, kdy jeho účastníci opustí prostor komunikace obchvatu. Budeme spolupracovat s policií a s její pomocí umožníme vjezd vozidlům na novou komunikaci v celém úseku,“ dodala Drkulová. Součástí obchvatu Svitav je osm mostů, jedna mimoúrovňová křižovatka a šest protihlukových stěn o celkové délce 647 metrů. Silnici postavila společnosti Eurovia a M – Silnice zhruba za jednu miliardu korun. Stavební práce na obchvatu Svitav - listopad 2023: Zdroj: ŘSD

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu