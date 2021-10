Nové sídliště vznikne v městské části Lány. Radnice nabídne lidem dvacet parcel. „Vysoutěžili jsme dodavatele stavby a připravujeme dvacet městských pozemků k zainvestování, které nabídneme k prodeji. Nechceme na parcelách vydělávat, ale dát místním lidem šanci na bydlení,“ uvedl starosta Daniel Brýdl.

Stavba domu na pozemcích od města bude mít řadu podmínek. Kromě rovných střech, nízkých plotů nebo hraničních čar půjde o dobu výstavby. V Litomyšli totiž dochází ke spekulacím s pozemky. Tomu chce město na Lánech zabránit. „Majitelé musí třeba do pěti let zkolaudovat, jinak město převezme pozemek zpět. Nechceme, aby lidé kupovali parcely dětem a vnukům,“ upozornil starosta Litomyšle.

Cenu pozemků město vypočítá z přímých nákladů na zasíťování, které vydělí počtem parcel. „Nepočítáme ani cenu pozemků, protože jsme je získali výměnou od církve,“ podotkl Brýdl.

Zatím to vypadá, že by metr čtvereční mohl stát 2900 korun. Pokud ale Litomyšl získá dotaci na protipovodňový poldr, cena se sníží a mohl by metr být asi za 2300 korun.

Kdo na stavební pozemek nakonec dosáhne, ale ukáže náhoda a štěstěna. O parcely se bude losovat.

Tím ale šance na bydlení v Litomyšli nekončí. Město čeká na stavební povolení pro položení inženýrských sítí na pozemky v Husově čtvrti, kde by v budoucnu mohlo stát dvacet nových rodinných domů. Více než sedm desítek bytů vznikne ve třech bytových domech naproti nemocnici. K prodeji budou příští rok na jaře.

„Architektonický návrh a kompletní projektovou dokumentaci pro nás provádí renomovaná brněnská architektonická kancelář Burian – Křivinka. Pro stavbu už máme územní rozhodnutí a je hotový projekt pro stavební povolení. Zahájení výstavby plánujeme na jaro roku 2022,“ sdělil předseda představenstva stavební společnosti Zdeněk Quarda.

Skoro tři desítky domů nabídne stejný developer k prodeji v lokalitě Na Prokopu. Půjde o řadovky, dvojdomky i samostatné domy. „Máme od městské architektky schválený konečný návrh řešení celé lokality a budeme zahajovat projekční práce. Předpokládáme, že na stavbu dojde v letech 2023 až 2025. Prodej jednotlivých domů začne v roce 2023,“ dodal Quarda.

Za poslední roky se v Litomyšli uskutečnilo jednání se sedmi soukromými investory, kteří chtějí ve městě postavit až 400 nových bytů.