Dopravní peklo na pětatřicítce u Hřebečského tunelu, hlavní spojnice východních Čech s Moravou, dnes skončí. Od poloviny října jezdila auta tunelem kyvadlově a z obou stran se tvořily mnohakilometrové kolony. Oprava silnice je však u konce a zmizí také semafory.

Oprava I/35 u Hřebečského tunelu končí | Foto: ŘSD

"Stál jsem v koloně hodinu, vůbec se to nehýbalo. Jezdil jsem ze Svitav do Moravské Třebové přes Kamennou Horku, ale i tam už to bylo zasekané," stěžoval si šofér Karel Nový, který denně jezdí do práce do Moravské Třebové. Těší se, že od listopadu se vše vrátí do starých kolejí.

"Na začátku září byla zahájena první etapa rekonstrukce silnici I/35 v úseku Gajer - Hřebeč, a to ve čtyři kilometry dlouhém úseku mezi koclířovskou křižovatkou a tunelem Hřebeč. Dnešním dnem stavební práce končí," informoval mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.

Během dvou měsíců došlo na opravu vozovky, obnovu nezpevněných krajnic, výměnu svodidel, čištění příkopů nebo úpravu dopravního značení.

V zimě na řidiče žádné omezení nečeká, dělníci se však na pětatřicítku u Svitav vrátí zase příští rok na jaře. "Druhá etapa stavby je v plánu na jaře příštího roku. Na tři kilometry dlouhém úseku opravíme vozovku a zároveň dočasně přestavíme křižovatku silnic I/34 a I/35 na okružní křižovatku. Ta bude realizována ze stavebnicového sytému typu lego," dodal Rýdl.

