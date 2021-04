V pátek v 11 hodin ve Stašově u obecního úřadu parkuje dodávka Mobilní pošty. Zůstane tady tradiční půlhodinku. „Ve Stašově pošta nikdy nebyla. Nejbližší je v Pomezí a v Poličce. Pošta nám tu službu nabídla. Máme ve vsi většinu seniorů, tak si myslím, že by to mohli využít,“ míní starosta Leoš Vendolský. Sám novou službu vítá, protože nemá rád fronty v kamenných pobočkách pošty.

KDY, KDE…



HARMONOGRAM CESTY:



PONDĚLÍ



Široký Důl 09:15 - 09:45

Horní Újezd 10:15 - 10:45

Desná 11:15 - 11:45

Chotěnov 12:45 - 13:15

Vidlatá Seč 13:30 - 14:00



ÚTERÝ



Javorník 10:00 - 10:30

Karle 11:00 - 11:30

Pohledy 12:15 - 12:45

Dlouhá Loučka 13:15 - 13:45



STŘEDA



Dětřichov u MT 09:15 - 09:45

Gruna 10:00 - 10:30

Radkov 11:00 - 11:30

Rozstání 11:45 - 12:15

Linhartice 12:45 - 13:15



ČTVRTEK



Strakov 10:00 - 10:30

Sedliště 11:00 - 11:30

Tržek 11:45 - 12:15

Nová Sídla 12:30 - 13:00



PÁTEK



Banín 10:00 - 10:30

Stašov 11:00 - 11:30

Hartmanice 12:00 - 12:30

Študlov 13:00 - 13:30

První pátek sice k pojízdné poště nikdo nepřišel, ale pracovnice pošty z dodávky Drahomíra Hanzlová to nevzdává. Věří, že si lidé cestu k její pobočce na kolečkách najdou. „Před Velikonocemi byl větší zájem, prodávala jsem pohlednice, známky. Teď je čas inkas, jinak lidé podávají hlavně doporučené dopisy a balíčky. Nemusí na poštu. Chodí starší lidé, pracovníci obecních úřadů,“ říká Hanzlová, která dočasně vyměnila přepážku na poště v Brněnci za volant Mobilní pošty.

„V terénu je to zajímavější, úplně jiná práce, ale taky velká zodpovědnost za auto,“ dodává. Za den zvládne čtyři nebo pět vesnic.

V Hartmanicích několik lidí k Mobilní poště přichází. Nakupují časopisy, posílají dopisy, vybírají si peníze a všichni si novou službu pochvalují. Ušetří jim cestování do Bystrého nebo Poličky. „Pro mě to bude výhodné přes zimu, protože od jara jezdím na skútru, ale v zimě je to horší. Nemusím kvůli známce a bankomatu až do Bystrého,“ popisuje Marie Bačovská z Hartmanic. Službu vítá i maminka na rodičovské dovolené Jitka Wilderová ze Širokého Dolu, kam Mobilní pošta jezdí každé pondělí v 9.15 hodin.

Vedení České pošty počítá s Mobilní poštou zatím do konce dubna. „Poté vyhodnotíme data, která provozem získáme, a rozhodneme o dalším pokračování nebo přesunu do jiné lokality. Zatím máme dobré zkušenosti. Mobilní poštu vítají lidé i starostové. Průměrně ji navštíví kolem dvaceti zákazníků za den,“ dodává mluvčí České pošty Matyáš Vitík.

Obdobně postupovala Česká pošta i na Chebsku a Trutnovsku. Nyní jezdí dodávka v jižních Čechách a na Svitavsku. Není ale vyloučené, že Mobilní pošta se stane stálou službou. „Bude záležet na zájmu o službu a její finanční náročnosti pro Českou poštu. Lidé většinou využívají listovní a finanční služby,“ uzavírá Vitík.

SLUŽBY MOBILNÍ POŠTY:

• Příjem vnitrostátních i mezinárodních zásilek

• Poštovní poukázky

• Služby SIPO

• Prodej kolků, cenin a telefonních karet

• Prodej tisku, obalů a doplňkového zboží

• Platba kartou