Méně papírů, osobních schůzek a byrokracie. Litomyšl omezuje zbytečné papírování. Covidová pandemie ukázala, co je a co není důležité. Svatbu lze domluvit přes videohovor.

Litomyšl | Foto: Archiv

„Často mluvíme o tom, jak je český stát byrokatický a administrativně náročný. Proto jsme si v Litomyšli řekli, že co můžeme ovlivnit, to omezíme. Rada města nařídila úředníkům, aby co nejvíce omezili nezbytné dokládání dokumentů, písemnou korespondenci a další administrativu, která není ze zákona povinná,“ uvedl starosta Litomyšle Daniel Brýdl. S kolegy se shodl na tom, že některé kroky nejsou nutné a jde spíše o letitý zvyk. Dnes jde spousta věcí řešit elektronicky a ne mít na všechno papír. „Schvalovali jsme teď dotační titul na sport a vyškrtali jsme asi čtyři dokumenty, které jsme požadovali. Ptali jsme se úředníků, jestli s nimi pracují a zjistilo se že ne. Je to nějaký pozůstatek z minulosti,“ vysvětlil Brýdl.