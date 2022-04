„Od vesnice k vesnici, od obce k obci, z kraje do kraje,“ popsal strategii prezidentské kampaně, během které chce republiku sjezdit obytným autem.

Není to přitom poprvé, kdy Boštík usiluje o nejvyšší ústavní funkci. Poprvé se to příliš nezdařilo. Ačkoliv měl nasbírat přes 70 tisíc podpisů, podpisové archy ministerstvu vnitra nakonec neodevzdal. Důvodem měly být zdravotní problémy.

Vladimír Boštík se narodil 30. října 1959. Vyučil se automechanikem, pracoval jako řidič a opravář. Na začátku devadesátých let si založil firmu na autodopravu, později se však dostal do finančních problémů. V letech 1994 až 2002 zastával post starosty obce Vraclav. V roce 2013 kandidoval do parlamentu za Úsvit přímé demokracie.

Mimo jiné také vyšlo najevo, že se v minulosti ocitl v dluzích. Své pohledávky prý ale pravidelně splácí a nyní je na polovině cesty k úplnému umoření dluhu.

„Zdůrazňuji, že má motivace není finanční. Ani nevím, jaký je prezidentský plat,“ řekl.

Na otázku, kdo bude jeho sponzorem, odpověděl, že se veřejnost bude moci s těmito informacemi seznámit na jeho transparentním kontě. Zároveň zdůraznil, že velkou část kampaně bude platit z vlastních zdrojů. Protože nyní pracuje jako řidič a během své práce navštěvuje řadu měst a obcí, může prý názor široké veřejnosti ovlivňovat i během pracovní doby a peníze přitom ještě vydělávat.

Cenu kampaně odhaduje na zhruba pět milionů korun. „Spát budu v autě, jíst se musí, ať jste kdekoliv, nejdražší položkou jsou trička,“ uvedl a ukázal na to, které měl právě na sobě. To nese nejzákladnější ideje, se kterými hodlá porazit své soupeře. „Kluk z vesnice chce dobýt hrad“ a „Konec bordelu v Čechách“ mají být vzkazy pro potencionální voliče.