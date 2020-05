V Moravské Třebové vzniká blízko autobusového nádraží komunitní zahrada. V kraji jde o ojedinělý projekt. Pozemek si pronajala místní charita a její pracovníci už zanedbaný pozemek upravují a připravují záhony. Na ty si zájemci budou moct vysadit zeleninu nebo květiny.

Ilustrační foto. | Foto: pixabay.com

Nejde jen o to, aby sociálně slabé rodiny měly pozemek, kde si mohou pěstovat zeleninu, ale zároveň se to i naučí. „Máme zatím pár zájemců a ti se už zapojili do prací na zahradě a mohou si ji vytvářet podle svých představ,“ říká Martina Jínková z moravskotřebovské charity. Kapacita komunitní zahrady je omezená, najednou může zahradničit patnáct lidí.