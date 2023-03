Důvodů, proč zvolení zastupitelé ze strany Spolu pro Horku nesložili slib, je několik.

„Před ustavujícím zasedáním jsme se sešli se starostkou. Jako strana jsme počtem hlasů vyhráli volby a získali jsme tři pozice, navíc já i ona jsme měly stejně hlasů. Mohla bych požadovat místo starostky, ale o to mi nešlo. Chtěla jsem post místostarostky a aby všichni naši lidé s nimi spolupracovali. To ale odmítla. Nepřiznali naše právo na funkce,“ vysvětlila Lucie Musilová, proč ona i její kolegyně odmítly složit slib. Od starostky dostaly pouze nabídku na vedení finančního výboru, což je podle Musilové málo.

Starostka však celou situaci vidí trochu jinak. „Hned po volbách začali jednu kandidátku z mé strany přetahovat na jejich, aby měli nadpoloviční většinu. Tím to všechno začalo. Ta kandidátka pak musela odstoupit, neslučovalo se to s její prací. Sdružení Spolu pro Horku jsem ukecávala, pojďte s námi, ale dopadlo to, jak to dopadlo,“ dodala Podborská.

Komunální volby - Kamenná Horka

25. března 2023 od 7 do 22 hodin



Kandidující strany:



Sdružení pro Kamennou Horku - lídr Lucie Bartošová

Sdružení nezávislých kandidátů - lídr Lucie Podborská

Veřejné zájmy občanů - lídr Hana Vodehnalová

Spolu pro Horku - lídr Lucie Musilová

Podle ní je nejdůležitější, aby zastupitelé v tak malé vesnici, jako je Kamenná Horka s třemi stovkami obyvatel, byli z celé obce, mladí i starší. „Sedm lidí se tady vždy domluvilo. I ti noví tak mají pracovat a ne odstoupit, protože s něčím nesouhlasí. Dodnes jejich postoj nechápu,“ uvedla starostka.

Na svůj mandát rezignovala Hana Vodehnalová ze strany starostky, která pracuje na odboru výstavby na městském úřadu ve Svitavách a měla na starost právě Kamennou Horku. Podle vedení obce šlo o střet zájmů. Do sobotních voleb však jde jako lídr nové strany Veřejné zájmy občanů.

Půl roku tak Kamenná Horka řeší jen nejdůležitější provozní záležitosti. Obec nemá rozpočet na letošní rok a u ledu jsou i žádosti o dotace a nové projekty. „Před koncem roku se chystají projekty, nemohli jsme nic rozhodovat. Neřešili jsme poplatky za popelnice. Žádosti o dotace taky bohužel, doděláváme věci z loňska. Musíme čekat. I když bude nové zastupitelstvo, udělá rozpočet, ale do konce roku nic nezmůže, musí čekat na nové výzvy,“ dodala Podborská.

Práce je přitom v Kamenné Horce dost. Podle místních je potřeba opravit komunikace, vyřešit kanalizaci. „Do volebního programu jsme si dali opravu kulturního domu, který je v hrozném stavu. Poslední akce tam byla v roce 2009, takže je čtrnáct let odstavený z provozu. Mohl by se opravovat po částech. Stavět nový je nereálné a není to ani potřeba. Také je potřeba udělat kanalizaci. Bylo by možné jít cestou lokálních domácích čistíren, které provozuje obec. Ještě nyní je možné na to získat dotace,“ řekl Dalibor Dvořáček ze strany Spolu pro Horku.

Jak dopadnou sobotní volby v Kamenné Horce, si nikdo z kandidátů netroufne tipovat. „Přála bych občanům změnu, kohokoliv jiného, nemusíme to být my, chce to tým aktivních lidí, kteří budou spolupracovat za lepší život v naší obci,“ podotkla Musilová. Všichni doufají, že po volbách nastane klid. „Nálada ve vsi je podle mě strašná, rozhádaná, tím že odstoupili. To se na malé obci nedělá,“ zmínila Podborská. Opozice to však tak černě nevidí. „Lidé chtějí změnu a věří, že přijde. Nejsme buřiči, jak říkají lidé kolem starostky,“ uzavřela Musilová.

Lidé v Kamenné Horce čekají opakované komunální volby.Zdroj: Deník/Iveta Nádvorníková

Z REDAKČNÍ POŠTY - POHLED OBYVATELE KAMENNÉ HORKY:



Kamenná Horka je obec, která měla po roce 1945 svůj specifický vývoj, a patrně se ji nepodařilo dosídlit po odchodu německých obyvatel. Jako chalupář jsem přišel do obce v roce 1992 a postupně jsem se seznamoval s dalšími chalupáři, zahrádkáři a také kamenohorskými občany. Je zde řada propojených rodin, jejichž předci přesídlili do Kamenné Horky po roce 1945 z různých oblastí Československa, žili zde, pracovali a vytvářeli vzájemné svazky. Ani po roce 1990 v uplynulých 30 letech v tomto nedošlo k nějaké změně oproti jiným obcím a Horka byla až do roku 2018 řízena lidmi, které generovala zásadně vždy jedna kandidátka. Pouze v roce 2014 došlo ke změně v osobě starostky. Já osobně jsem se začal společensky angažovat ve vazbě na místní fotbalový klub se snahou fotbalistům pomáhat se získáním finančních prostředků na jeho činnost pořádáním sportovně-kulturních akcí. Největší akcí snad byly oslavy 740 let od založení obce v roce 2006, které pořádal ve spolupráci s obcí fotbalový klub a JK Markéty Bártové. Měl to být začátek desetiletého směřování k oslavám 750 let obce. Moje snahy o pozvání bývalých obyvatel obce z před roku 1945 již v roce 2006 nepadly na úrodnou půdu, ani snaha o vytváření občanské pospolitosti včetně chalupářů a zahrádkářů. Takže zůstalo pouze u organizace společenských aktivit.

Postupně začali po roce 2015 do obce přicházet noví občané, kteří si zde postavili svoje domovy a je přirozené, že se začali zajímat o případný další rozvoj obce. V roce 2018 se ve volbách již ucházely o přízeň voličů 3 kandidátky, stejně tak jako loni na podzim. Ustavující podzimní zastupitelstvo 2022 skončilo krachem, především z důvodu neochoty dosavadního vedení obce akceptovat výsledky voleb, i když nabídka vítěze voleb Spolu pro Horku ke spolupráci předloženou povolební smlouvou byla dle mého více než velkorysá a nabízela současné starostce pokračování v uvolněné funkci ovšem s garancí kvalitního fungování obecního úřadu. Pro mě osobně nepochopitelně, ale patrně to má svoje důvody.



Takže pro sobotní volby zde existují 4 volební uskupení. Dvě uskupení (VZO + Spolu pro Horku) deklarují snahu o pozitivní změnu v řízení obce, což požaduje i řada občanů. Výsledek voleb se nedá dopředu odhadovat, ale může skončit opět patovou situací 4 +3 mandáty. A z hlediska vzájemných postojů 2 volebních bloků a zkušeností z podzimu může být ustavující zastupitelstvo po volbách opět velmi komplikované.



ZDENĚK CIKRDLE