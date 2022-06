Milan Blaha, majitel velkoobchodu, Moravská Třebová

Volby by mohly rozhodnout populistické, v podstatě nesplnitelné sliby. To, co si většina obyvatel v Moravské Třebové přála, se za poslední skoro čtyři roky daří plnit. Je to hlavně bydlení. Započetím komplexního programu Jihozápad je dána šance na zastavení úbytku obyvatel v Moravské Třebové. Zdražení všeho ale bude komplikovat rozhodnutí pro individuální výstavbu. V dalším období bude potřebné zvážit výstavbu nájemního bydlení. Aby ale občané na vše dosáhli, musí mít práci. A to práci dobře ohodnocenou. Město může pro rozvoj podnikání vytvořit podmínky, rozšíření průmyslové zóny, využití brownfieldů ale neovlivní výdělek. Dochází ke změnám v technologiích automotive a nové zastupitelstvo se musí zaměřit tímto směrem, vytvořit podmínky pro investory s novými technologiemi. Možná bude mít navrch to uskupení, co naslibuje kvalitnější zdravotní péči, dostatek zubařů a dalších nedostatkových odborností. Co občané vnímají jako nedostatečné, je bezpečnost ve městě, ale zajištění potřebného počtu městských strážníků se soustavně nedaří. Co je a bude pozitivně vnímáno, je započetí procesu projekce kulturního stánku a potřebného zázemí.

Milan Blaha, majitel velkoobchodu, Moravská TřebováZdroj: Deník/Iveta Nádvorníková