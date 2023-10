Komplikace pro D35. Ministerstvo opakuje soutěž na poradce pro výběr soukromníka

Všechny úseky dálnice D35 v Pardubickém kraji mají stavební povolení, ale přípravu některých z nich provázejí problémy. Dva nejdelší úseky dálnice má stavět soukromník, ministerstvo dopravy však zatím nemá klíčového člověka. Soutěž na výběr poradce pro výběr koncesionáře na stavbu D35 z Opatovce do Mohelnice nemá vítěze. „Na náš závazek dobudovat dálnici do roku 2029 to nemá vliv,“ ujistilo ministerstvo dopravy.

Dálnice D35 Staré Město - Mohelnice | Video: ŘSD