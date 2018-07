Komise soutěže Entente Florale stráví den v Poříčí

Zdravotnictví - Zdravotnictví Sociální pracovník 18 810 Kč

Sociální pracovníci v oblasti veřejné správy Sociální pracovník/pracovnice. Požadované vzdělání: vyšší odborné. Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 18810 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: PRACOVIŠTĚ: Krajská pobočka ÚP ČR v Pardubicích - Kontaktní pracoviště ve Svitavách, NÁPLŇ PRÁCE: Provádění cíleného sociálního šetření u osob nacházejících se v nepříznivé sociální situaci, analýz této situace, poskytování navazujícího sociálního poradenství k jejímu řešení. Příjem žádostí, vedení podkladové dokumentace žadatelů včetně ověřování a došetřování podkladů pro správní řízení. Zajišťování včasného zpracování podkladů pro výplatu dávek. Ostatní administrativní činnosti na úseku nepojistných sociálních dávek., POŽADAVKY: VŠ nebo VOŠ v oboru sociální práce nebo v oboru příbuzném (kvalifikace pro sociálního pracovníka dle zák. č. 108/2006 Sb., § 110), dobrá uživatelská znalost MS Office (Word, Excel), řidičský průkaz sk. B, práce s lidmi, komunikační dovednosti, odolnost vůči stresu, práce v terénu, svéprávnost, bezúhonnost, zdravotní způsobilost. Výhodou: znalost agendy nepojistných sociálních dávek, NABÍZÍME: platové zařazení v 10. platové třídě v souladu s platnými právními předpisy, pružnou pracovní dobu - plný úvazek, předpokládaný nástup 01.09.2018, služební poměr na dobu určitou, a to po dobu trvání rodičovské dovolené, nejdéle do 25.4.2020, KONTAKT: e-mailem (v případě zájmu o uvedenou pozici zašlete prosím elektronicky motivační dopis s uvedením názvu pozice a pracoviště, doplněný o strukturovaný životopis, nejpozději do 31.7.2018 včetně na e-mailovou adresu: jan.tesar@uradprace.cz - nedoložení výše požadovaných dokumentů je považováno za nesplnění požadavků). Pracoviště: Úřad práce české republiky - kop svitavy, Bezručova, č.p. 2055, 568 02 Svitavy 2. Informace: Jan Tesař, +420 950 163 400,602 233 870.