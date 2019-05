Redaktoři Deníku se ve svých pravidelných komentářích zámýšlejí nad aktuálními tématy. Některá města se rozhodla omezit frekvenci sekání trávníků. Je to podle Kamila Dubského dobrý nápad?

Ilustrační foto | Foto: František Géla

Prší a prší. Takhle vypadá ta klimatická změna? Ano, i tak. Zaplaťpánbůh, že po suchém dubnu konečně sprchlo. I tak to nevyrovná deficit půdní vláhy, který se prohlubuje několik let. Ten není způsoben nedostatkem srážek, nýbrž tím, jak jsme krajinu zbavili schopnosti zadržovat vodu. Vykáceli jsme remízky, z luk a polí vytvořili zmeliorované lány, vysušili mokřady, potoky sevřeli do betonových koryt a lesy, v nichž vodu dříve zadržoval hustý podrost, přetvořili v monokulturní plantáže na dřevo. A protože chceme mít i vlastní zahrádky jak ze žurnálu, sekáme trávu o sto šest, takže hodinu po letní bouřce jsou opět vyprahlé. Kvůli oteplování už vláhu nezadrží ani sníh, protože v zimě v posledních letech více prší, než sněží.