Učím to i svou jedenáctiletou dceru: Proč člověk vynalezl zákazy? Jen kvůli pár blbcům, kteří nemají rozum a neumějí se chovat. Kdyby nebylo blbců, nebyly by potřeba zákazy. Důsledkem zákazů však bohužel je, že kvůli těm pár blbcům úřady berou svobodu všem.

Přesně z tohoto ranku jsou protialkoholní vyhlášky, které v poslední době zavedly Svitavy a Polička. Dokonce i sám starosta Poličky Jaroslav Martinů, pravověrný matador ódéesky, tedy strany, která z velkých stran v Česku nejhlasitěji třímá prapor občanských svobod, byl při hlasování jednoznačným zastáncem „suché“ vyhlášky. Nejvíc se odkopal, když při její obhajobě před opozicí připustil, že ji radnice zavádí jen kvůli několika konkrétním nenapravitelným opilcům, kteří dělají za bílého dne s flaškou v ruce ostudu v městském parku a v ulicích historického centra.

Právě z úst Jaroslava Martinů, právě proto, že on by měl být jako pravicový konzervativec tím, kdo bude hájit svobody všech před pár vagabundy, to zamrzelo nejvíc. I on ale dal před přísnějším dohledem a trestáním těch pár individuí přednost pohodlnější cestě plošného zákazu. I on se stal tím, kdo s vaničkou rovnou vylévá i dítě. A to přesto, že možnosti potírání přestupků, mezi něž veřejné pohoršováni bezdomovců, opilců a vagabundů patří, skýtá už stávající občanský zákoník i pravomoci státních i městských policistů.

Možná někdo namítne, že těch „slušných“ lidí a rodin s dětmi, kteří by si v parku rádi udělali letní piknik s nějakým stolním vínem na zapití oběda, je tak málo, že jde vlastně o marginální problém. Možná jich málo je, ale tady jde o něco jiného: o mizející svobodu spojenou s občanskou zodpovědností. Tady jde o princip.