KOMENTÁŘ: Solidarita hýbe republikou

Mléko do škol. Ovoce a zelenina do škol. Roušky a štíty lékařům. Skoro ta kauza roušek a respirátorů připomíná oblíbené školní kampaně, ale zatímco u nich je jasné, kam co poslat, u roušek a spol. je to poněkud složité.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Luboš Jeníček