Plomby, všude samé plomby… Pozor, nejsme u zubaře, ale na opravené silnici. Lidi v Hradci nad Svitavou zvedl ze židle styl, jakým u nich Pardubický kraj opravuje rozbitou cestu. Obalovačka, válec a hotovo. Díry jsou spravené.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Dalibor Krutiš

Ovšem na jak dlouho, když už nyní, jen pár dní po opravě, je lze vydloubat prstem. „To i vlaštovky by to zalepily lépe,“ říká Martin Rosendorf ze Svitav. Připomíná to pohádku Čertí brko, kde v Pytlově taky vše šili horkou jehlou.