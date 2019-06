Ve Svitavách se v sobotu zhádali cikáni. Nejspíš kvůli ženské. Jak jinak. Štěkali na sebe s takovým gustem, že byli slyšet na stovky metrů daleko. Letní výheň na městských oslavách, pár kořalek, několik piv a typicky cikánský temperament teátr jen umocnily. Seběhlo se k nim početné (opět typicky) příbuzenstvo obou aktérů, takže o divadlo mělo postaráno celé město. Na Facebooku se však okamžitě objevilo, že se cikáni brutálně servali a došlo prý i na nože. A vzápětí stížnosti, evidentně opět z pera těch rasově čistších, že informaci o rvačce nějaký antirasistický cenzor z internetu smazal.

Do rána však horké hlavy zchladly, a to nejen těch dvou cikánů. Ukázalo se, že se nikdo nerval, že na žádné nože nedošlo a že prostě jen dva cigáni si za asistence příbuzenstva pěkně od plic vynadali. Nic víc. Ale že to oni umějí!

Mohl jsem napsat politicky korektní sloupek, že ve Svitavách dva muži tropili výtržnosti, a nespecifikovat u nich národnost. Nebo být ještě korektnější, nepsat o tom vůbec a radši vylíčit, jak nám ty naše Svitavy krásně vzkvétají a jak novotou se blyštící nádražní terminál je toho důkazem. Ale proč?! Cikáni se prostě občas hádají, a to s temperamentem jim vlastním. Mnohem horší je, když řvou náckové. Zacpat huby je lepší těm druhým. Dycky Svitavy!