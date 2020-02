Na kříži v Moravské Třebové zemřela demokracie. To, co předváděli zastupitelé, totiž nemá s demokracií nic společného. Demokracie má být bez přívlastku, jak řekl pan Werich. Co si mám vysvětlit pod pojmem občanská demokracie nebo sociální demokracie? To je stejná hloupost jako název novin z dob socialismu – Lidová demokracie. Lidová lidovláda?

Na již zmíněném jednání zastupitelstva, které někteří občané pojmenovali morální bahno nebo politická prostituce, zaznělo několik mouder. Nemá smysl se k nim vracet, jedno bych ale poopravil. „To není konec, ale nový začátek.“ To je konec.

A sice konec politického hnutí Srdcem Třebováci. Předvedli totiž ukázkovou politickou sebevraždu. Já se pohybuji mezi lidmi, a proto vím, co si o „nich“ myslí. Češi jsou totiž hákliví na zradu. Je to takový syndrom roku 1939 a 1968. Toto hnutí může na příští volby zapomenout. No, mohli by volit sami sebe. Ale začátek to je.

Je to začátek nového přístupu občanů Moravské Třebové ke komunální politice. Počáteční znechucení a výrazy typu: „už nikdy nejdu k volbám“, se změnily, a lidé naopak mají chuť něco změnit. Přišli totiž na to, konečně, že to za ně nikdo neudělá. Demokracie totiž není něco, co vám někdo dá. Jak řekl již zmíněný pan Werich: „Musíte ji opečovávat, starat se o ni, jako o dítě v plenkách… Jen tak z ní vyroste pevný základ státu.“ Doufám tedy, že se rodí občanská společnost.

Jiří Bárta