Jednou optikou je to zatraceně málo, druhou ale zatraceně dost. Evropské volby přitáhly i na Svitavsku, kde se o Evropu nehraje tak silně jako v metropolích, více než čtvrtinu voličů. O polovinu více než při týchž volbách před pěti lety. Volební účast se tak vrátila do čísel, kde byla v prvních dvou eurovolbách.

Pravda, o ty letošní byl větší zájem než o ty minulé v celé Evropě. Objevila se témata, která dokazují, že řada problémů je společných pro celou Evropu: Uprchlíci, brexit, dvojí kvalita potravin a další záležitosti táhnou. Pomiňme otázku, nakolik jsou skutečně nosné a reálné. Zaplaťpánbůh aspoň za ně. Češi totiž na rozdíl od starých členských zemí unii stále ještě nepřijali za svou a patnáctileté přínosy našeho zapojení, kvůli kterým stojí za to chodit k eurovolbám, prostě nevidí. Hůř s volební účastí je na tom pouze pár zemí na východ od nás. Naopak v západní Evropě, která v EU žije už desítky let, je srovnatelná s místními a parlamentními volbami.

Nepochopení toho, o co v evropských volbách, potažmo v EU vlastně jde, se projevuje i v bezradnosti voličů, koho volit. Proto totálně vyhořely ad hoc kandidátky sestavené kvůli eurovolbám, například Hlas známého europoslance a ostříleného bruselského matadora Pavla Teličky. Lidé to do uren naházeli podle stranického klíče, jakoby šlo o simulaci parlamentních voleb. Což je obrovská škoda. Evropské volby totiž nejsou české parlamentní.

To je ale už opakovaný políček všech evropských voleb u nás: Politici stále neumějí laikům jasně a stručně vysvětlit, co to ta unie vlastně je.