Litomyšlané se postavili proti návštěvě estébáka a trestně stíhaného předsedy vlády v jejich „ostrově pozitivní deviace“, jak je lázeňské a liberálně smýšlející město přezdíváno a kde komančové a „anaři“ neměli podle volebních výsledků nikdy na růžích ustláno.

Husa se samozřejmě ozvala, a to s jejím typickým argumentem, který má s logikou společného právě tolik, jako gastroslavnosti s politikou. Jeho návštěva prý měla být apolitická a politickou z ní udělali až jeho odpůrci. Mno, asi zase další kampaň.

Je totiž nad slunce jasné, že Babiš by se stal jednou z hlavních tváří slavností, které by přitom měly být o jídle. Měl zde pronést projev. V okamžiku, kdy premiér a šéf největší politické strany přijede (nikoliv soukromě) na kulturní akci, však z prosté logiky věci přestává být taková akce nestrannou a apolitickou. To samé by platilo i pro šéfy konkurenčních partají Fialu nebo Výborného. Na podia kulturních událostí prostě patří osobnosti z kultury, v tomto případě z gastronomie.

Nic na tom nemění, že obráceně to neplatí. Kultura se k politice naopak vyjadřovat může, ba přímo musí. Ale to jen na okraj, pokud někdo cítí, že jsou politici z veřejných akcí diskriminováni. Ano, jsou. O tom je demokracie. Stejně tak ne všichni Litomyšlané se s protibabišovskými náladami ztotožňují. Zatímco ti druzí se ale ozvali, příznivci Babiše tentokrát mlčeli. O tom je demokracie také. A že starosta Litomyšle Brýdl na gastroslavnostech vystoupí, ačkoliv on je rovněž politik? Z logiky věci, když je město jejich pořadatelem.