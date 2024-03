FOTO: Kolumbovo vejce si na Velikonoce "odskočilo" do říše hudby za Smetanou

Skalní útvar Kolumbovo vejce poblíž Boru u Skutče v turisticky vyhledávaných Toulovcových Maštalích se na velikonoční svátky "obléklo" do netradičního hávu. Svitavská agentury Boží mlýny ho takto na Zelený čtvrtek zdobí už několik let. Tentokrát připomíná 200 let od narození hudebního skladatele Bedřicha Smetany.

Kolumbovo vejce zdobí přes Velikonoce obří mašle s notami a operami Bedřicha Smetany. | Foto: Jiří Skalický