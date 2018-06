Kolem stáje jezdí auta už jen 50

Janov - U jezdecké stáje v Janově se jezdí konečně pomaleji. Od pondělí jenom 50.

U jezdecké Stáje Pucher řešili několik let problém s rychle jedoucími auty. Provoz na silnici mezi Janovem a Strakovem ještě zesílil kvůli opravě pětatřicítky a dlouhým kolonám.

Jenže právě u Stáje Pucher ještě není vesnice, takže tady auta běžně jezdila stovkou. Majitelé měli strach o děti i koně, které musí do jízdárny vodit přes silnici.

Poté, co Deník na problém nedávno upozornil, se daly věci rychle do pohybu. Značky jsou od pondělí na místě. „Super. Máme z toho radost, že je tady konečně snížená rychlost. Sedmdesátka, padesátka a ještě značka Pozor, děti,“ řekla Petra Pucherová.

Obec jednala o umístění značek roky. „Žádali jsme o uzavřený úsek cedulemi obec Janov. To ale v tomto případě není možné, proto jsme jednali o dopravním značení se sníženou rychlostí, a to na 50 nebo 60 kilometrů v hodině, to nám také neprošlo. Jednání ale skončila na osazení dopravního značení, kde bude rychlost omezena na 70 kilometrů,“ uvedl koncem května janovský starosta Miloš Štika. Nakonec ale řidiči musí jet okolo stáje jenom padesátkou.



