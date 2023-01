Desítky let ležely hodiny bez povšimnutí na půdě staré radnice na náměstí. Jedná se o původní věžní hodiny a jsou dokonce hned dvoje.

"Mladší hodiny pochází z dílny v Uničově a jsou staré zhruba sto až sto dvacet let. Stáří staršího kusu je odhadováno dokonce na 250 let," uvedla mluvčí města Kateřina Kotasová. Starší i mladší hodiny dostanou zpět svůj původní lesk. Z radnice si je totiž ve čtvrtek odvezl hodinář Jan Kopřiva, který se pustí do jejich renovace. Tu odhaduje odborník na tři měsíce.