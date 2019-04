Setkání nebylo náhodné.

„Florian Aicher připravuje knihu The Potential of the Small City Litomyšl, která vyjde v prestižní edici Detail. V ní vychází díla pojednávající o nejlepší evropské architektuře. Na 152 stránkách v anglickém a německém jazyce autor představí porevoluční stavební vývoj města i nejvýznamnější litomyšlské stavby posledních let,“ sdělil mluvčí města Michele Vojáček.

Zahrne zpřístupnění Klášterních zahrad, otevření autobusového nádraží, revitalizaci zámeckého návrší, výstavbu krytého bazénu i proměnu nábřeží Loučné.

„Osobně si myslím, že se pan Aicher chtěl sejít, aby hlouběji pochopil naše porevoluční počínání v širším kontextu, včetně mezilidských vztahů přímo na radnici a vztahů radnice vůči veřejnosti. Zajímaly ho naše tehdejší vize o budoucnosti města a jejich naplňování,“ podotkl bývalý litomyšlský starosta Jan Janeček. Kniha vyjde na podzim letošního roku v omezeném nákladu 2000 kusů.