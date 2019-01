Svitavy – Mezi lidmi se šíří zprávy, že kraj bude rušit posádky záchranné služby s lékařem. Nejvíce se toto téma propírá v Litomyšli. Mají mít lidé strach o život?

PAVEL SVOBODA, ředitel Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje. | Foto: Deník/ Květa Korbářová

Jak je to se záchrannou službou, nám sdělil PAVEL SVOBODA, ředitel Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje.

V poslední době je téma záchranářů hodně zmiňované. Má záchranná služba dostatek kvalifikovaných lékařů?

Všechny záchranné služby v České republice se, různou měrou, potýkají s nedostatkem financí a personální otázkou, hlavně u lékařů, kdy chceme a musíme našim pacientům nabídnout špičkově vyškolené profesionály. Jejich zájem je ale o naši náročnou práci rok od roku nižší. Oproti době před dvaceti lety, když jsem v záchranné službě začínal, mají všichni možnost práce v zahraničí, privátním sektoru, navíc odpadla jakási služební, či morální povinnost z jejich strany služby zajistit apod.

Zbylý počet lékařů a kolegů z nemocnic a privátní sféry, zajišťuje většinu našich lékařských posádek v kraji pouze za cenu extrémního počtu přesčasů a na úkor svého osobního a profesního života. O to více jsem jim vděčen, ale pohybujeme se „bohužel" v právním státě a záchranná služba pod mým vedením, musí kromě špičkově odváděné práce ve prospěch pacienta respektovat i zákony, vyhlášky a nařízení. To snad každý z našich pacientů chápe.

Která nařízení máte konkrétně na mysli?

Jedním z těchto nařízení je i to o dodržování množství přesčasové práce. Je jistě primárně vedeno zájmem chránit jak pacienta, tak i náš personál. Jinými slovy, každý pacient chce, aby byl primárně ošetřován lékařem, i když to není z odborného hlediska vždy nezbytně nutné a i kdyby měl být onen lékař třeba dvě směny za sebou v práci, na druhou stranu stejný pacient podá na stejného lékaře žalobu, pokud ten nevyspán po noční směně a unaven, logicky, pochybí nebo neprovede vše ke spokojenosti tohoto stěžovatele! Chápete, co po nás naši pacienti chtějí?! Jako ředitel záchranné služby musím chránit práva jak pacientů, tak i našeho personálu!

Je pravda, že v Litomyšli zrušíte posádky s lékařem? Jsou ohrožená také stanoviště v Moravské Třebové a Poličce?

Žádná posádka záchranné služby se za mého vedení rušit nebude. Pouze všichni tušíme, že s tak málo špičkově vzdělanými lékaři, jak kmenovými, tak i externími, do budoucna nezajistíme tak velký region v současném počtu lékařských posádek. Řešit nyní, kde někdy v budoucnu zůstanou posádky s lékařem, je nyní předčasné.

K jakým změnám při reorganizaci záchranné služby dojde?

Jak se bude záchranná služba v Pardubickém kraji transformovat, respektive jak bude reagovat na celorepublikově klesající počet lékařů na záchranných službách (a poslední roky klesá i počet lékařů ochotných pracovat v nemocnicích, což před několika lety také nebylo) je zatím ve fázi odborné argumentace a příprav různých modelů. Je nutno vše připravit ve spolupráci s Krajským úřadem, který financuje většinu provozu záchranné služby a např. se zdravotními pojišťovnami nebo i samotnými lékaři.

Za dvacet let se záchranka určitě hodně změnila.

Každopádně pamatuji počátky záchranné služby v Čechách, kdy vyjížděly sanitky pouze do nejbližšího okolí nemocnic. Pamatuji dobu, kdy sanitek byla v kraji asi polovina současného počtu a ve všech byl lékař. Pamatuji dobu, kdy na narůstající počet výjezdů všechny záchranné služby začaly navyšovat své počty vytvářením záchranářských, tedy nelékařských, posádek a v tomto trendu pokračovalo i současné vedení, kdy se v posledních letech navýšil počet posádek o dvacet procent na současných dvacet sedm. Ještě v roce 2010 nás bylo pouze dvaadvacet.

Jakým směrem se vývoj záchranné služby ubírá?

Zkrátil se nám dojezdový čas k pacientovi na jakékoliv místo v kraji, kdy jsme na polovině zákonného dojezdového času. Každý pacient, který je indikován pro záchrannou službu závažností svého stavu, se nás dočká během několika minut. Ke každé nehodě už nepřijíždí jedna sanita (s lékařem) jako dříve, ale sanitek několik, protože tam většinou nemáme jen jednoho zraněného. Navíc nám tyto sanitky nechybí na jiném místě, protože konečně máme pro naše pacienty dostatečný počet posádek.

Je při každém výjezdu záchranky nutná přítomnost lékaře? V kolika případech je nezbytné, aby ošetření poskytl lékař?

V celé České republice je ze všech výjezdů záchranných služeb pouze 25 až 35 procent indikováno svojí závažností pro lékaře. Připomínám, že máme v Pardubickém kraji již polovinu čistě záchranářských posádek. Posádky v Holicích a Skutči jsou dokonce samostatně dislokované a lékař do regionu přijíždí z Pardubic, Vysokého Mýta, respektive Hlinska nebo Chrudimi.

Kdyby nastal takový scénář, že by v záchranářské posádce chyběl lékař, ač by byl potřeba, je péče o pacienty ohrožená?

Tedy pro regiony, kde je nebo bude v budoucnu nelékařská posádka, nehrozí nedostupnost nebo omezení před-nemocniční péče. Pokud zde bude potřeba lékař, vždy se k pacientovi dostaví, i kdyby měl přiletět ve vrtulníku, tak jako k současným stovkám pacientů ročně.

Silnice smrti v našem regionu, neslavná I/35 od Holic po Moravskou Třebovou, si připisuje ročně zhruba pět procent úmrtí na silnicích v celé České republice. Možná překvapí, že na úseku kolem Holic, kde je pouze záchranářská posádka a lékař sem podle potřeby dojíždí ze sousední lokality, má stejnou nehodovost jako ostatní úseky. Každopádně zde ale není vyšší počet mrtvých! To jen ukazuje, že tento princip fungování záchranné služby je nejen efektivní, ale i účelný.

Reorganizace je patrně záchranné službě nevyhne…

Společně s vašimi čtenáři pamatuji záchranku před pěti, deseti, dvaceti lety, kdy vypadala úplně jinak než dnes. Není jediný důvod si myslet, že bude za pět, deset, dvacet let vypadat nutně stejně jako nyní. I záchranná služba, tak jako celé zdravotnictví, musí v čase adekvátně reagovat na měnící se potřeby daného regionu a ne zůstat rigidní nefunkční strukturou, neodrážející potřeby jednotlivých regionů a našich případných pacientů, byť by si to většina tak přála, protože to tak „vždycky bylo".

Vidíte nějaké řešení nedostatku kvalifikovaných lékařů?

Jediným řešením pro pardubickou záchranku je posun v genetickém inženýrství a následné klonování současných lékařů na více stanovišť. Očekávám však problémy ze strany ministerstva zdravotnictví, které nebude ochotno těmto geneticky identickým klonům uznat dosažené vzdělání jejich dárce a nepustí je bez diplomu do sanitek.