Budoucnost vily Klára v Litomyšli se pomalu rýsuje. Jaký bude její další osud, rozhodnou zastupitelé v prosinci. Městu se přihlásili dva zájemci, kteří chtějí vilu z 19. století koupit. „Vilu chce společnost Kubík a manželé Kučerovi z Nových Hradů, syn a snacha majitelů tamního zámku. Oba projekty jsou pro Litomyšl výhra, jde opravdu o dobré záměry,“ uvedl starosta Litomyšle Daniel Brýdl.

Sourozenci Miroslava a Martin Kubíkovi chtějí vilu Klára propojit se svým sousedním areálem v pivovaru. Plánují tam vybudovat zážitkový kongresový hotel s wellness a pivovarem. Přímo ve vile Klára by vznikly lázně a ubytování. Počítají taky s velkým podzemním parkovištěm pro desítky aut.

Manželé Šárka a Daniel Kučerovi chtějí zase vilu přeměnit na Komunitní centrum Klára. „Jejich projekt počítá s kavárnou a dílnou, kde by se do práce zapojili i senioři. Uvařili by kávu nebo něco lidem opravili. Kučerovi uvažují o spolupráci s Fakultou restaurování, v budoucnu by mohli ubytovat jejich zahraniční studenty,“ dodal Brýdl.

V listopadu seznámí autoři obou projektů zastupitele se svými záměry. Kdo nakonec vyhraje a vilu Klára koupí, o tom by měli zastupitelé rozhodnout na zasedání 9. prosince. „ Oba projekty beru jako výhru, splňují naše podmínky. Vila zůstane otevřená veřejnosti a stejně tak zahrada. Uvidíme, jak rozhodnou zastupitelé,“ podotkl starosta.

Vilu Klára koupila Litomyšl od Pardubického kraje vloni za pět milionů korun. V objektu udělalo město drobné úpravy, temperuje ji, a tak minimální cena pro zájemce o milion vzrostla. Nejde ale jen o peníze, vyhrát by měl projekt, který bude pro město lepší a výhodnější. Zatímco manželé Kučerovi nabízí za Kláru šest milionů korun, Kubíkovi něco přidali a hovoří o částce jedenáct milionů korun. Počítají ovšem s mezinárodní architektonickou soutěží. Jejich projekt znamená podle společnosti Kubík investici v hodnotě zhruba půl miliardy korun.

Osud vily Klára je pro obyvatele Litomyšle citlivé téma. Mnozí měli v léčebně své příbuzné a mají k vile vztah. „Nechci tam žádný hotel. Bylo by to ideální místo pro domov pro seniory. Je tam krásná zahrada a klid,“ řekla Marie Dvořáková.

Jedna z podmínek města zněla, že vila Klára musí mít přínos pro občany Litomyšle. „Součástí prodejní smlouvy bude i právo zpětné koupě a další pojistky pro případ nedodržení stanovených podmínek,“ ujistil místostarosta Radomil Kašpar.

Vila Klára byla postavena v roce 1895. V roce 1929 byla předána jako Domov svaté Kláry do správy řádu svatého Karla Boromejského. V roce 1949 se budova stala státním majetkem. Oddělení pro dlouhodobě nemocné zde vzniklo k 1. lednu 1974. V roce 2018 léčebna dlouhodobě nemocných z vily odešla a vloni budovu koupila od kraje Litomyšl.