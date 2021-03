Vila Klára z roku 1895 je na prodej. Město nemá finance na její nákladnou rekonstrukci za desítky milionů korun. Litomyšli za vilu chce minimálně šest milionů korun.

„Navýšení oproti ceně, za kterou jsme ji koupili od kraje, souvisí s náklady s aktuálním vlastnictvím. Jedná se o temperování v budově, úklid, náklady na správce budovy,“ vysvětlil navýšení ceny starosta Litomyšle Daniel Brýdl. Pro město je kromě ceny důležitý i záměr, se kterým přijde nový vlastník. Zastupitelé chtějí ovlivnit, co se s vilou stane. „Může se stát, že nám přijde nabídka na šest milionů na skvělý projekt a za deset milionů na projekt, ze kterého nebude mít občan takové benefity. Pak budu osobně vždy hlasovat pro přínosnější projekt za méně peněz. Díky nastaveným podmínkám na transakci město neprodělá,“ uvedl Brýdl. Jednou z podmínek je také to, že cokoliv, co v areálu vznikne, bude hotové do roku 2026. Litomyšl bude mít ve smlouvě i právo zpětné koupě a další podmínky. „Bude tam také podmínka, že minimálně deset let musí na daném místě nový majitel provozovat projekt, který mu schválí zastupitelstvo,“ podotkl starosta. Místní lidé mají obavy, že tu vznikne hotel nebo obchodní centrum. „Bylo by super opět něco ve vile se sociálním programem, domov s péčí a pomocí potřebným a nemocným,“ míní Irena Dvořáková.

ZÁVAZEK Z MINULOSTI

Z minulosti se traduje, že původní majitelé věnovali vilu Klára městu s tím, že bude určená pro vzdělávání, zdravotnictví nebo sociální péči, tedy bohulibé účely. Zastupitelé proto uvítají, když se přihlásí zájemci právě s takovým záměrem. „Obchodní centrum si v této lokalitě neumím představit,“ řekl Brýdl. Přednost dostane kvalitní architektura nebo vybudování podzemních garáží, využití zahrady jako veřejného prostoru pro obyvatele a návštěvníky města. Nabízí se také obecné využití budovy pro co nejširší okruh lidí nebo instalaci výtvarného díla ve veřejně přístupném prostoru.

Zájemci o vilu Klára se už ozvali. Město už oslovili čtyři zájemci, ale podle starosty Brýdla není jisté, že nakonec nabídku podají. „Čekali na podmínky města a ty byly schválené teprve na posledním jednání zastupitelstva. Přeji si, aby nám přišlo co nejvíce nabídek a my měli z čeho vybírat,“ dodal Brýdl. Finální rozhodnutí o schválení prodeje je na zastupitelstvu. To už schválilo směnu 78 metrů čtverečních z pozemku kolem vily Klára společnosti Kubík, která chce scelit pozemky kolem svého areálu pro budoucí výstavbu podzemního parkoviště. Před směnou pozemků musí společnost na své náklady zařídit demolici márnice.

Vila Klára byla postavena v roce 1895. V roce 1929 byla předána jako Domov svaté Kláry do správy řádu sv. Karla Boromejského. V roce 1949 se budova stala státním majetkem. Oddělení pro dlouhodobě nemocné zde vzniklo k 1. lednu 1974. V roce 2018 léčebna dlouhodobě nemocných z vily odešla a od té doby je Klára prázdná.