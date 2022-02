FOTO: Kino Astra v Jevíčku čeká proměna v kulturní dům za 37 milionů korun

Téměř sto let starou budovu kina Astra v Jevíčku si vzali do parády řemeslníci. Město se pustilo do největší letošní investice a tou je přestavba kina na kulturní centrum za 37 milionů korun. Přestavba je v plném proudu a město navíc vypsalo sbírku na vybavení Astry.

Kino v Jevíčku se letos promění v moderní kulturní dům. | Foto: Deník/Iveta Nádvorníková

„Samotné kino pro nás není úplnou prioritou, ale možnost promítat tam zachováme. Nebude tam ale technologie na úrovni velkých kin, to je v řádech milionů. Máme představu, že to bude kulturní dům pro spolkovou a komunitní činnost nebo školy. Kino zůstane jako přidaná hodnota, pokud bychom chtěli promítání, bude tam digitální technologie, ale neplánujeme odebírat premiéry. Zůstane jen jako filmový klub,“ vysvětlil starosta Dušan Pávek. Ilustrační fotoZdroj: Deník V současné době v kině pracují dělníci, střecha je odkrytá. Z původní stavby zůstaly v podstatě obvodové zdi a střešní konstrukce. „Opravujeme kino z gruntu. Počítáme i s menší přístavbou, která bude jako zadní vchod pro obsluhu kulturního sálu,“ uvedl Pávek. Na stavbu dohlíží samozřejmě také památkáři, protože kino se nachází v městské památkové zóně. Ti schvalují i použité materiály. Vše o Jevíčku najdete zde „Přestavba je náročná. Když jsme začali bourat, objevili jsme skryté skuliny, zazděné niky, děravé zdivo. Dům nebyl odizolován, musel se celý podřezat a udělat injektáže. Snažíme se, abychom se vešli do sjednané ceny, nechceme ji zvyšovat,“ řekl stavbyvedoucí David Minařík. Stavaři navíc řešili i problémy s materiálem, kterého je nedostatek. Psali jsme: Kino Astra v Jevíčku? Jak skanzen komunismu. Na přestavbu se skládají i místní „Ceny železa šly nahoru, zdražilo v podstatě všechno,“ podotkl Minařík. Letos město dokončí stavební část a souběžně už také plánují vybavení interiérů. Na ně budou potřebovat asi tři miliony korun. Město už nechce sahat po úvěru, vypsalo proto sbírku a radní oslovili donátory a sponzory. „Máme přísliby v řádech statisíců korun. Čekali jsme od lidí větší zájem, ale chystáme větší kampaň a objevují se už iniciativy spolků,“ dodal Pávek. Nákup vybavení bude město řešit i z vlastního rozpočtu, pokud to schválí zastupitelstvo. „Případně budeme kulturní dům vybavovat postupně,“ uzavřel starosta. Kino v Jevíčku bylo zřízeno v 50. letech 20. století, ale už předtím objekt sloužil jako spolkový dům Křesťanské sociální jednoty. Ta ho využívala také pro společenské akce, takže už minimálně 100 let žije Astra kulturou.

