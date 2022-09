Psali jsme:

„Podle mě je ta informace o vypuštěných fekáliích do Rosničky nesmysl. Rybník je pravidelně sledovaný, nikdo by si to netroufl. Smrdět můžou rozkládající se sinice nebo amoniak, který se tvoří při nedostatku kyslíku. Podle mě se radnice snaží zamaskovat, že projekt na vyčištění rybníku nefunguje. On ani fungovat nemůže. Do rybníka přitékají živiny z Javorníku, který nemá čističku,“ řekl muž ze Svitav, který si přeje zůstat v anonymitě. Redakce jeho jméno ale zná.

Zatímco vloni se lidé v Rosničce koupali několik týdnů, letos skončila sezona předčasně. „Jediný rok, kdy byla Rosnička čistá, byl 2019. Tehdy byl rybník po hromadném úhynu úplně bez ryb. Pak je tam rybáři zase vrátili,“ podotkl Pavel Kopecký.

Starosta drby odmítá

Verzí se mezi lidmi šíří několik. Logické vysvětlení má ale zřejmě jen ta s fekáliemi. „Slyšel jsem různé verze. Objevila se i teorie, že hospoda Plechárna měla historicky starou kanalizaci, která vedla do Rosničky. To jsme prověřili a není to pravda. Zvláštní je, že fekální bakterie se objevily právě u pláže. Kdyby nefungoval ozdravný proces, tak by to bylo v celém rybníku,“ vysvětlil svitavský starosta David Šimek (Sdružení pro město Svitavy).

Jestli chtěl někdo ušetřit za ekologickou likvidaci a vyvezl fekálie do rybníku, nebo šlo o naschvál, asi nikdo už nezjistí. „Trestní oznámení jsme nepodali. Bylo by stejně na neznámého pachatele. Řešili jsme to a problém je, kdyby pachatel způsobil tragédii, kde bychom mohli řešit náhradu škody přes pojišťovnu, bylo by to jiné. Pachatel se bude hledat těžko a je jasné, jaký bude závěr. Odloží to,“ uvedl Šimek. Rosnička už v minulosti zažila různé lidské naschvály. Před lety se v rybníku dokonce objevily piraně, které tam někdo vysadil.

Po jednáních s profesorem Blahoslavem Maršálkem, který je předním českým odborníkem na sinice, pokračují Svitavy v ozdravných opatřeních na Rosničce. Maršálek doporučil využití plovoucích ostrůvků.

„Na odtoku z retenční nádrže jsou také vysoké koncentrace živin, doporučujeme zvážit přeskupení plovoucích ostrovů do formy záchytné hradby ve tvaru podkovy s cílem limitovat zdroje živin z přítoku,“ nastínil opatření Maršálek. Radnice se jeho doporučení drží.

Opatření zabraly

Místní rybáři se zaměřili na lov „bílé“ ryby, kam patří karas, perlín, plotice. Ty totiž rytím v bahně víří jíly ze sedimentů do vody a ulehčují tak sinicím množení. O tom, že opatření, která město stojí miliony korun, mají smysl, nepochybují ani opoziční zastupitelé.

„Nejsem odborník, ale v loňském roce opatření umožnila využít rybník ke koupání bez omezení. Kvalita vody se výrazně zlepšila. Věřím tomu, že data, která předkládá radnice, jsou pravdivá. Fakta hovoří o úbytku bahna na dně, zvýšení procenta kyslíku ve vodě. Možná se někde něco nepovedlo, ale to neznamená, že město jde špatným směrem,“ sdělil zastupitel za KSČM Libor Zelinka.

Město tak pokračuje v navržených opatřeních, kdy využívá vodní rostliny, probiotické bakterie nebo provzdušňování vody v Rosničce. „S procesem končit nehodláme. Jsme nuceni dodržet kvalitu vody, aby nedošlo ke kyslíkovému kolapsu,“ uzavřel starosta.

I v současné době ale lidé ze Svitav a turisté dál míří k Rosničce. U rybníku je vyhledávanou atrakcí Sváťova zážitková cesta, lidé si tady mohou půjčit lodičky nebo se projít přilehlým lesem. Často se tu objevují i cyklisté.