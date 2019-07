Parcely byly nabízeny ke koupi během června. Kupní cena posledního pozemku o velikosti 1 063 m2 činí 520 korun za metr bez daně.

„Částku jsme se snažili nastavit tak, abychom případnou koupi umožnili co nejširšímu okruhu zájemců. Pokud by zastupitelstvo města chtělo u kupní ceny pozemků vycházet z celkových nákladů na jejich přípravu, byla by cena ve výši asi 1 000 korun za metr čtvereční,“ vysvětluje třebovský místostarosta Miloš Mička.

Kupující bude vybrán losováním z přihlášených zájemců.

„Již několik let byly pozemky určené pro výstavbu rodinných domů v Moravské Třebové prodávány formou veřejné dražby. Časem se ale ukázalo, že dražba má svá úskalí, které není možné ovlivnit,“ dodává místostarosta.

Výběr kupujících se uskuteční losováním za účasti notářky a komise schválené zastupitelstvem města. Fyzická osoba, která se bude chtít účastnit losování, uhradí před losováním na účet města kauci ve výši 50 tisíc korun.