Děkujeme všem čtenářům, kteří chválí redakci za zařazení stránky Řádků důvěry do Deníku. Vaše slova nás těší. A teď již k vašim dnešním příběhům.

Možná máte rádi život na vesnici

Dobrý den,

rádi bychom prostřednictvím Řádků důvěry našli člověka, který má kladný vztah k domku, dokáže dát králíkům a slepicím a má zájem o pěstování zeleniny a ovocných stromů.

Máme barák se zahradou na vesnici, který bychom této osobě rádi předali do užívání.

Marie, Staré Hradiště

Bez kamarádů je smutno

Vážení, ráda bych touto cestou našla pár dobrých lidiček, přátel a kamarádů.

Před dvaceti lety jsem se rozvedla a pomalu se z toho všeho dostávala. Pak přišla rána, pro každou mámu ta nejhorší. Přišla jsem o syna. Je to dva a půl roku a stále to strašně bolí. Pochopí jen ten, kdo přežil. Hledám někoho třeba s podobným osudem, ale to není podmínkou.

Je mi 61 let, jsem v důchodu, ale stále chodím do práce, abych přišla mezi lidi. Ráda bych našla někoho na občasné posezení u kávy, delší procházky, kolo, divadlo nebo i tanec či dovolenou. Jediné, co mi vadí, je kouření. Budu doufat, že mi někdo odepíše.

Alena, východní Čechy

Hledáme se synem přítele i tátu

Vážená redakce,

předem mého dopisu vás zdravím. Dozvěděla jsem se o Řádcích důvěry, které vycházejí ve vašich novinách, a po dlouhém váhání jsem se rozhodla vám napsat. Hledáme se synem kamaráda, přítele či tátu, který by dodržel slovo, nepil a nekouřil.

Již několik let jsem rozvedená, sama s postiženým synem, který je na vozíčku. Když bývalý manžel zjistil, že sen o zdravém dítěti se rozplynul, požádal o rozvod. Nezlobím se na něj, ne každý dokáže být šťastný s denním pohledem na dítě, které nikdy nebude jako ostatní děti.

Rány osudu? Kdo by je neznal. Aby toho nebylo málo, před několika lety nám vyhořel domek do základů, z nouze nás dali do pečovatelského domu s bytem 1 + příslušenství. Je to hrozné zůstat bez střechy nad hlavou, bez milovaných květin, které jsem pěstovala na zahrádce, syna jsem nechávala na sluníčku a život plynul.

Oba milujeme přírodu, ale bohužel se nikam nedostaneme. Často se cítím velmi osamělá. Když pláču, tak potají, aby to syn neviděl, je dost citlivý. Není nikdo, kdo by mě pohladil, utěšil.

Nevím, zda nás někdo potřebuje – nechceme být na obtíž, finančně jsme zajištěni. Třeba se najde muž, který si dokáže vážit klidu a pohody a vzájemně si pomůžeme. Nepotřebujeme lítost, té máme dost. Lidi dokážou neuvěřitelně litovat, ale to je tak vše. Čekáme se srdíčky na svých otevřených dlaních – přidáš se k nám? Je mi 54 let a měřím 156 cm, jsem narozená ve znamení Raka, jmenuji se Zdena. Synovi Kájovi je 21 let.

Děkuji za uveřejnění mého dopisu a přeji všem, kdo se podílejí na vytváření Řádků důvěry, hodně osobního štěstí a zdraví.

Zdena z Přibyslavi

Zůstal jsem na světě sám. Postrádám ženu

Vážená redakce,

velmi rád čtu Řádky důvěry. Moc rád bych touto cestou chtěl najít ženu, s kterou bych byl moc šťastný.

Jmenuji se Zdeněk, je mi 58 let a bydlím v Pardubicích. Bohužel nemám už rodiče ani sourozence, proto mně je smutno.

Jsem vyšší postavy, umím si se vším poradit, rád mám přírodu, rád jezdím na výlety, mám rád vše pěkné. Co se mi nelíbí, je faleš, podvody, křivárny. Hledám obyčejnou ženu, štíhlou, upřímnou, které je také smutno a je sama.

Ve vaši rubriku věřím. Pomáháte mnoha osamělým lidem, děláte správnou věc a moc vám proto fandím, dík za to. Budu doufat, že se mi také někdo ozve. Přeji vám mnoho dalších krásných příspěvků.

Zdeněk z Pardubic

Každý člověk potřebuje oporu

Vážená redakce,

dlouho jsem váhala, jestli mám napsat svůj příběh, ale jelikož je seznámení ve vyšším věku nesnadné, tak bych ráda využila vašich Řádků důvěry k seznámení. Jsem delší dobu sama, je mi 60 roků, jsem střední postavy a bydlím v malém domku ve východočeském kraji. Ráda bych našla muže – šikovného kutila, ale také někoho jen proto, aby člověk nebyl sám. Stáří se hlásí, a tak každý potřebuje oporu, popovídat si, chytit někoho za ruku i pohladit.

Marie, Smiřice

Najdeme dívku pro našeho kamaráda?

Vážená redakce,

obracíme se na vás s prosbou o uveřejnění našeho příběhu v Řádcích důvěry.

Již poměrně dlouhou dobu hledáme dívku, která také hledá vážný vztah, pro našeho kamaráda a spolupracovníka Michala. Nejlepší by bylo, kdyby byla z východních Čech, ze Semilska anebo Jičínska.

Míša, kterému je 23 let, má štíhlou, vysokou postavu a velice kamarádskou a přátelskou povahu. Rád by našel přítelkyni do třiceti let, hodnou a spolehlivou. Jedno dítě není překážkou.

Míša pracuje s námi v nemocnici jako sanitář. Má velice kladný vztah ke starým nemocným lidem. Jeho velkým koníčkem je sport. V dětství ho opustila matka, a tak ho vychovával tatínek s pomocí prarodičů.

Milá redakce, děkujeme jménem našeho kolektivu za otištění našeho příběhu.

zdravotní personál,Lomnice nad Popelkou

Odvážná žena se třeba ozve

Vážená redakce, prosím vás o uveřejnění mého příběhu. Jsem svobodný, je mi 56 let a pracoval jsem třicet roků ve zdravotnictví. Seznamování mi nikdy moc nešlo.

Jsem klidné povahy. Náročná práce mi však vzala kus života a snad i rodinného štěstí. Bohužel jsem svým zdravím zaplatil za tuto práci daň. Při službě mě postihl infarkt, vše se ale naštěstí srovnalo. Nyní jsem v invalidním důchodu.

Má některá žena odvahu ozvat se mi a být mi přítelkyní? Měřím 185 cm a bydlím u rodičů.

Emil, východní Čechy

Život, zdraví, láska a štěstí visí na nitce

Milá redakce,

velmi se vždycky těším na vaši rubriku ,,Řádky důvěry“. Je fajn, že vůbec existuje, a za to vám patří můj velký dík.

Rozhodl jsem se vám napsat také svůj příběh. Život, zdraví, láska a štěstí někdy doslova visí na nitce, během jediného okamžiku nemusíte mít vůbec nic. Proto bychom měli to nejcennější daleko více opatrovat, chránit a vážit si toho, jinak nám zbydou jenom oči pro pláč.

Někdy, když souhra náhod zasáhne, ani naše opatrnost nepomůže.

Moje milovaná manželka měla tragickou autonehodu a v ten moment se mně a našim dětem život převrátil o 360 stupňů. Z krásné lásky a naplněného manželství zbyla jenom prázdnota, hořkost a bolest. Uvědomujete si, že jste přišli o jedinečnou bytost. Takovou, která už v celém světě není a nikdy znovu nebude.

Vše, co vás obklopuje, jako jsou dům, auto a všechny ostatní vymoženosti dnešní civilizace, se jeví jako studená hromádka šrotu, kamení a nepotřebných věcí. A ta vás nepohladí, nepromluví, nevyzáří city, především lidské teplo, které je v rodinném kruhu tak třeba.

Také vím, že lidí s podobným osudem jsou tisíce, a také jim trvá dlouho , než se jim rány zacelí a z toho bahna se vyhrabou. Pak někteří budou velice duševně silní, vážící si těch hodnot, které za to v životě stojí, a mohou být ve zbytku života šťastni.

Mé děti už mají svůj život, a tak hledám ženu, která by naše společné žití proměnila v pohádku. I když je mi šedesát let, mám stále duši kluka a záliby všeho druhu.

Jsem nekuřák, trochu alkoholu vypiji jenom při rodinných oslavách. Hledám ženu, které nechybí odvaha změnit každodenní šeď za krásný, pestrý, plnohodnotný život a která dokáže nejenom brát, ale také dávat.

Jiří z Náchodska

