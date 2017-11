Kde Ježíšek moc nenaděluje, tam děti potěší krabice od bot

Osík - U bývalé knihovny zastavuje auto, kufr má až po střechu zarovnaný vánočními dárky. Je to nadílka od dětí, které se zapojily do ojedinělé sbírky Krabice od bot.

„Zabalili jsme s dětmi do krabic knížky, pastelky, plyšáky, menší hračky a nějakou sladkost,“ říká Josef Kovář z Litomyšle, který s dcerou Terezkou dovezl balíčky do Osíku. Holčička špitne, že dala i malou princeznu Elsu.

Sbírku v Osíku inicioval zdejší spolek Maceška. Členky mají radost, že balíků přibývá. „Za tři dny jsme nasbírali asi šedesát krabic. Zapojilo se hodně organizací a škol z okolí, nosí třeba do knihovny v Litomyšli a pak to přivezou najednou,“ vysvětluje Božena Hanusová z osíckého spolku.

Je středa večer a zrovna přijelo plné auto dárků od školáků z Cerekvice nad Loučnou. Děti byly štědré, do vozu učitelka Ivana Vašíčková narovnala 48 balíčků. „Akce u nás má velký úspěch. Se svými dětmi jsme do krabic dali pro holčičku pěknou mikinu, kterou vybrala dcera. Nechybí tam plyšáci, knížky. Musím říci, že děti dávaly ochotně,“ tvrdí učitelka Ivana Vašíčková.

Zatím zřejmě převažují dárky pro dívky a menší děti do pěti let. Naopak málo balíčků je pro starší děti a úplně nejméně pro kluky okolo sedmnácti let. „Někdo přinese plyšáky a věci, tak balíčky zkompletujeme,“ dodává Božena Hanusová.

Sbírku organizuje Diakonie Českobratrské církve evangelické a dárky jsou určené pro děti z chudších rodin. Balíčky z Osíku zůstanou v regionu. „Nabídli nám, že můžeme dárky dovézt do Prahy, kde budou přerozděleny. My jsme si tady ale našli cílové skupiny. Jsme domluveni s charitou v Litomyšli, SKP centrem Vysoké Mýto a máme také vytipované rodiny, které dárky pro děti ocení,“ uzavírá Božena Hanusová.

Sbírka dárků Krabice od bot 2017



Jak udělat radost? Seženete prázdnou krabici od bot, naplníte ji dárky dle vašeho výběru, zabalte ji do vánočního papíru a nadepište, pro jaký věk a pohlaví je dárek určený.Sběrná místa: Osík – pondělí od 9 do 11 hodin a ve středu od 16 do 19 hodin. Sběr pokračuje do 8. prosince v bývalé knihovně naproti obecnímu úřadu. Další místa v kraji: Ekocentrum Paleta Pardubice, Krouna. Více informací: www.krabiceodbot.cz