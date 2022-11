„V pondělí začnu a chodím celý týden. Lidé jsou na to zvyklí, vždy to vyhlásí i obecní rozhlas. Pokaždé mám i rezervu, kdyby nevyšlo počasí. Chodím každou vesnici dvakrát do roka, a to na podzim a na jaře,“ říká kominík Miroslav Šejnoha.