Každý může být malířem pod vedením mistra

Litomyšl – První výstava v městské galerii v letošním roce nese název „Litomyšl, moje město“. Představuje tvorbu malíře a výtvarníka Vladimíra Vícha, který je bytostně spjat s Litomyšlí.

Výstava autora, který letos oslaví osmdesáté sedmé narozeniny, nabízí nejen perokresby a malby městských zákoutí plných klidu a melancholie, ale i realizace z oblasti propagační grafiky, které byly jeho živobytím.



Během výstavy se uskuteční dva Večery s galerií. Jedná se o akce, které se konají pravidelně poslední čtvrtek v měsíci. Galerie nabízí netradiční program zpravidla s autorem výstavy nebo kurátorem za doprovodu hudby. Připraveno je i občerstvení. Prvním z těchto večerů se koná dnes od 17.30.

Připravena je beseda se samotným autorem, který přiblíží svou cestu životem výtvarníka v doprovodu štětce, barev a malířského stojanu. Výtvarné potřeby budou čekat i na návštěvníky těchto stále více populárních setkání. „Vladimír Vích se vrátí do role učitele kresby a návštěvníky zasvětí u malířských stojanů do tajů svého umění,“ říká kurátorka výstavy Tereza Jiroušková.



Druhý večer se uskuteční 29. března s krátkometrážními historickými snímky Litomyšle, které vám přiblíží minulé století v Litomyšli – městě, jež se stalo celoživotní láskou Vladimíra Vícha. Výstava potrvá do 8. dubna.