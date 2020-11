Jaká je situace ve Svitavské nemocnici?

Máme hodně covidových pacientů a přibývají. To je problém, že přibývají a navíc rychleji, než stíháme hospitalizované propouštět domů.

Můžete říci, kolik pacientů s koronavirem nyní máte?

K pátku jsme měli na standardním oddělení hospitalizovaných 40 pacientů, kteří jsou covid pozitivní, nebo čekáme na výsledky. Na jednotce intenzivní péče na oddělení ARO jsou čtyři ventilovaní a dva na JIP interny.

Přibývají každý den?

Za poslední dny jsme přijali každý den šest až deset lidí.

Jedná se o starší pacienty, nebo máte i osoby mladšího věku?

Převažují ti starší, ale máme i mladé s těžkým průběhem nemoci.

Mají jen covid, nebo i jiné obtíže jako třeba cukrovku či vysoký tlak?

U mladších pacientů to bývá jen covid. U starších má většina nějakou přidruženou chorobu.

Jak dlouho pacienti s covidem zůstávají hospitalizovaní v nemocnici?

To závisí na průběhu onemocnění. Lehčí případy odcházejí po třech dnech, někteří jsou tady měsíce a ještě na odchod nevypadají. U pacientů s lehkým průběhem stačí jen krátká hospitalizace na standardním oddělení.

Máte ve Svitavské nemocnici k dispozici lék remdesivir?

V současné době už má lék k dispozici každá nemocnice v České republice. Takže i my a někteří naši pacienti ho dostávají.

Zabírá?

U těchto léků nelze hodnotit efekt na jednotlivých pacientech. Probíhá studie, která vliv posuzuje. Remdesivir je stále v poloze experimentálního léku, takže nevíme, jestli by se konkrétní pacient vyléčil i bez něj. Je to léčba, která se zkouší. Jestli funguje nebo ne a u kterých pacientů zabírá, to se teprve ukáže.

Evidujete ve Svitavské nemocnici i úmrtí na covid-19?

Ano, bohužel.

Máte zatím dostatek lůžek?

Záleží na tom, jak rychle budou pacientis covidem přibývat. Na stávající počty vybavení stačí. Pokud se dostaneme na dvojnásobek, tak už mohou začít problémy. Čekáme ale dodávky vybavení ze státních hmotných rezerv.

Hodně se hovoří o nákaze mezi zdravotníky a prořídlých řadách lékařů a sester. Jak jsou na tom Svitavy?

Personál máme v karanténě, někdo je i pozitivní na koronavirus. Většina kolegů ale využívá výjimku ministerstva zdravotnictví, mají karanténu na pracovišti. Uzavření škol nás zasáhlo jen minimálně. Město Svitavy okamžitě otevřelo základní školu pro zaměstnance nemocnice a ti ji využívají.

Máte zřízená covidová oddělení?

Máme vyčleněné dvě stanice, a sice původní internu muži a chirurgické oddělení. Je to celé první patro hlavní budovy nemocnice. Tady jsou covid pozitivní pacienti nebo ti, kteří čekají na výsledky testů. ARO je plně covidové a jednotka intenzivní péče tak napůl.

Jak vy osobně zvládáte nápor v nemocnici?

Děkuji za otázku, zatím dobře.

Máte z něčeho strach?

Mám obavu, že dojde k vyhoření personálu. Nebude to o tom, že budou nemocní, ale přestanou zvládat zátěž a stres. A ten entuziasmus, který momentálně všichni mají, chodí na směny navíc, tak to by se mohlo ztratit a pak by to bylo složité. Pokles nakažených zatím moc nenastává, nějaká část z nich v nemocnicích skončí a zdravotnický systém se dostane určitě minimálně na hranu, jestli ne za ni.

Co byste vzkázal lidem, kteří nedodržují opatření?

Covid existuje, může mít velmi závažný průběh, a to i u mladých lidí a může je ohrožovat na životě. Nedokážeme dopředu říci, kdo bude mít lehký průběh a kdo těžký. To není možné. Nenošení roušek v místě, kde bych někoho mohl nakazit, považuji minimálně za neohleduplné. Samozřejmě, když jdu se psem na poli, tam je rouška zbytečná, ale ve městech, v obchodech, kde se shromažďují lidé, nic lepšího momentálně nemáme.