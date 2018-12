Každý člověk v Litomyšli dluží devět tisíc

Litomyšl – Domov pro seniory a parkování. To jsou dvě priority pro zastupitele na další čtyři roky. Shodli se na tom členové koalice i opozičních stran v Litomyšli.

„Musíme vyřešit stavbu nového domova pro seniory a také situaci s parkováním. Chceme rovněž zvýšit podíl občanů na správě věcí veřejných, zavést studentský parlament. Musíme řešit bydlení,“ sdělil starosta Daniel Brýdl. Nové vedení města proto chce podpořit výstavbu startovacích bytů pro mladé rodiny a stavbu domů a bytů developery i městem.

V programovém prohlášení se vedení Litomyšle také zavazuje, že zachová Smetanovo náměstí jako hlavní obchodní centrum. V minulosti zastupitelé měli na stole žádosti zástupců obchodních řetězců, kteří chtěli v Litomyšli stavět supermarkety. „Nepustíme je sem,“ podotkl místostarosta Radomil Kašpar. Radní se snaží předejít tomu, že se život z náměstí přesune do obchodního centra za městem. Na to už doplatila řada měst v regionu. „Chceme, aby náměstí bylo obchodní a kulturní centrum města. Máme komisi Naše náměstí, ve které zasedá i architekt Adam Gebrian. Budou plánovat, jak udržet náměstí oživené a kulturní,“ dodal Daniel Brýdl.

Priority města

Již několik let se ve městě hovoří o stavbě nového domova pro seniory. Zastupitelé se budou v tomto volebním období snažit získat dotaci ze státního rozpočtu nebo Evropské unie. Prioritou je také investice do parkovacího domu v blízkosti centra. V programovém prohlášení nechybí ani příslib investic do sportu, životního prostředí, bezpečnosti ve městě nebo zdravotnictví.

V současné době má Litomyšl majetek v hodnotě více než dvě miliardy korun. Musí proto počítat s údržbou a opravami. A také má dluhy. „Dá se říci, že na jednoho obyvatele činí dluh zhruba devět tisíc korun. Jsme v dluzích někde kolem 90 milionů korun. Měli jsme úvěr na bytové domy, ale to se splácí nájmem,“ řekl místostarosta Radomil Kašpar.

V těchto dnech už zastupitelé chystají rozpočet na rok 2019. „Návrh rozpočtu na příští rok činí 279 milionů korun, ale bude se ještě měnit, až budeme vědět, jak dopadl ten letošní,“ vysvětlil starosta Brýdl.