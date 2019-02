Víska u Jevíčka - Opět až napodruhé. Malinkatá vesnice u Jevíčka se 170 obyvateli se potýká každé komunální volby se stejným problémem: Nikdo to nechce dělat, nikdo do toho nechce jít.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Pech Karel

Jak před čtyřmi lety, tak i nyní se zde musely konat komunální volby až v náhradním termínu, tentokrát to byl uplynulý víkend.



Před loňskými říjnovými volbami se totiž místním nepodařilo sestavit plnohodnotnou kandidátku. Podali ji pouze dva lidé, zastupitelstvo však musí mít minimální počet sedm členů.

Změny ve vedení obce

V opakovaných volbách to bylo jak v roce 2015, tak i letos celé jinak. Poté, co obec vedl od října ministerský správce, dali místní do kupy kandidátky hned dvě s celkem 15 kandidáty.



A byl to vyrovnaný boj. Těsně, s 52 procenty, vyhrála kandidátka SNK Víska u Jevíčka. Získala 4 mandáty. Zbylé tři obsadí konkurenční SNK pro Vísku. Ze 133 voličů jich k urně přišlo 98, volební účast tak činila 74 procenta.



Dosavadní starosta Josef Žouželka končí, do zastupitelstva se nedostal a místostarosta ani nekandidoval.



„Je dva dny po volbách, brzo předjímat, kdo bude starostou. Ustavující zastupitelstvo bude až kolem dvacátého února,“ uvedl Žouželka.



Víska byla jedinou obcí v Pardubickém kraji, kde se v náhradním termínu konaly tento víkend komunální volby. Několik dalších obcí to však už brzy čeká taktéž.

Další obce v kraji volby teprve čekají



Víska u Jevíčka byla jen první obcí v Pardubickém kraji, kde se konaly dodatečně volby. Podobný osud stihl Borušov na Svitavsku a Otradov na Chrudimsku.

Zde nepůjde o dodatečné, ale opakované volby. Na rozdíl od Vísky se tady totiž v řádném říjnovém termínu uskutečnily, jenže část zastupitelů na protest proti výsledkům voleb, daným jiným přepočtem pro sdružení kandidátů a pro samostatné kandidáty, složila mandát a sedmičlenné zastupitelstvo se tak ani nepodařilo ustavit. Obec až do nových voleb vede dosavadní starosta, který přitom už nekandidoval.

Zde nastala podobná situace jako v Borušově, proti sobě však šla ve volbách dvě sdružení. Volby zde budou asi až v létě.