/DOPLNĚNY SOUVISEJICÍ ČLÁNKY/ Mokré mapy na stropech v krytém bazénu v Litomyšli jsou oříškem pro odborníky z celé republiky. Město už měsíce řeší problém s kondenzací vody v moderní stavbě. Proč k tomu dochází už deset let po kolaudaci? Jedno je ale jasné, opravu zaplatí město, protože bazén je už šest let po záruce.

Krytý plavecký bazén v Litomyšli. | Foto: Město Litomyšl

Vlhké stropy, to je velký problém krytého plaveckého bazénu v Litomyšli. Nejde ale o to, že by někde ve střeše byla díra, kterou by dovnitř zatékalo. Problém je mnohem složitější a oprava bude technicky náročná.